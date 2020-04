I snart to måneder har rådet fra heldedirektoratet har vært at folk bør holde to meters avstand.

Forrige uke gikk regjeringen inn for en gradvis gjenåpning av landet.

Nå justerer Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling fra minst to til minst én til to meter.

Nye råd

Men det er helsedirektoratet som bestemmer hvilke regler vi skal følge. Rådet deres, på helsenorge.no, er fortsatt to meters avstand.

Men dette er noe som trolig vil endres torsdag ettermiddag.

På regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 16, vil trolig helseminister Bent Høie (H) informere om de nye rådene.

– Naturlig å lette på rådene

Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken ved fakultetet for helsevitenskap på OsloMet sier at det er naturlig nå å lette på avstandsrådene til befolkningen.

Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken ved fakultetet for helsevitenskap på OsloMet mener det er naturlig at avstandsrådene nå blir lettet på.

– Covid-19 smitter ved dråpesmitte og da er det jo en meter som er regelen, sier Ida Hellum Sandbekken.

Hun påpeker at når både barnehager, småskolen og frisørene nå er åpnet opp, er det logisk at også helsemyndighetenes råd blir løsnet opp.

– Barnehagene har jo vært åpent i nesten to uker og det tyder på at det går greit. Men det er veldig viktig at selv om vi slipper opp litt, er det fortsatt like viktig med god hånd- og hostehygiene, sier universitetslektoren.

Økt kunnskap

Grunnen til lempingen på rådene er at man nå har økt kunnskap både om hvordan covid-19 smitter og risikogruppene.

FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl har uttalt til Bergens Tidende at kunnskapen om både risikogrupper og barns smittsomhet har utviklet seg siden statsministeren 12. mars sa blant annet at besteforeldre ikke skal passe barnebarn.

– Besteforeldre kan treffe barnebarn så lenge de holder seg til reglene. Du kan godt gå tur med barnebarna dine, selv om du er i risikogruppen, sier Greve-Isdahl til BT.

Om man er i en risikogruppe, bør man uansett være mer påpasselig. Og har man symptomer må man holde seg hjemme uansett.

Statsminister Erna Solberg har vært tydelig på at vi sammen har fått kontroll på viruset, og derfor kan åpne opp samfunnet litt etter litt.

– Men begynner vi å bli uforsiktige i hverdagen, kan spredningen av viruset komme ut av kontroll, og igjen kan vi bli nødt til å stramme inn på tiltakene, sier Solberg.

Langvarig

Rådene alle uansett bør forholde seg til er:

Alle som har symptomer på luftveisinfeksjon, også milde, skal holde seg hjemme.

God hånd- og hostehygiene.

Holde avstand.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad har uttalt at en av de grunnleggende smittebegrensende tiltakene vi trolig må innstille oss på å leve med i hele 2020, er å holde avstand til hverandre i det offentlige rom.