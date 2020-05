Endelig klarer Maisam (11) å åpne øynene igjen

Men Maisam sin lidelse er svært komplisert, og det var utfordrende for tolken å forstå, og ikke minst forklare videre på en forsvarlig måte, alt hva legene sa.

Har teori om diagnose

Men etterhvert fikk Khatoul engasjert den norske sykehuslegen Mina Adampour i saken.

Adampour snakker dari, og har dermed fungert som et bindeledd mellom mor og de greske legene. Omsider kunne mor få vite hva legene tror feiler Maisam.

LEGE OG TOLK: Familien har engasjert sykehuslege og samfunnsdebattant Mina Adampour. Adampour snakker dari, morsmålet til familien. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB Scanpix

– Legene har en hovedteori om hvilken diagnose det er snakk om og behandler Maisam med god effekt ut fra denne diagnosen. Men samtidig har de to andre hypoteser som de undersøker. Alle disse tre sykdommene ligner både i symptomer og behandling, forklarer Adampour.

Av hensyn til personvernet går ikke TV 2 i detaljer om legenes hypoteser. Men Khatoul har gitt både Adampour og de greske legene tillatelse til å uttale seg om Maisam overfor TV 2. Så langt har TV 2 ikke fått de nødvendige tillatelser fra greske myndigheter til å intervjue de ansvarlige på sykehuset i Aten, men de behandlende legene har gitt Adampour innblikk i Maisams sak.

Adampour er også en kjent samfunnsdebattant, men uttaler seg her kun som lege.

– Hva vet du om Maisams tilstand nå?

– Jeg vet at den er alvorlig og kunne vært fatal dersom han ikke hadde fått den hjelpen han fikk. Men han måtte altså komme seg ut av Moria-leiren for å få tilstrekkelig hjelp. Vi vet også at forholdene i leiren forsinket den hjelpen han skulle ha.

Adampour sier at det er komplisert å sette en sikker diagnose på Maisam, blant annet fordi legene ikke vet alt han er blitt eksponert for i Moria.

– De dårlige og uoversiktelige forholdene i leiren øker både risikoen for å bli utsatt for sykdommer, og risikoen for å måtte vente lenge før man får korrekt behandling, forklarer Adampour, og legger til at hun ikke tror Maisam ville ha overlevd dersom han hadde blitt værende i Moria.

Sykehuset i Aten skjønte med en gang at Maisam var alvorlig syk, men da hadde han allerede vært syk lenge. Foto: Privat.

– Retur til Moria-leiren kan ende fatalt

Samtidig frykter mora Khatoul at Maisam vil bli sendt rett tilbake til flyktningleiren så snart han er utskrevet fra sykehuset.

– Maisam ble veldig syk første gangen han var i Moria, sier hun, før tårene presser seg på.

– Jeg er trist hele tiden, Maisam er fremdeles syk og det er så vanskelig å leve i Moria.

Adampour fraråder på det sterkeste at Maisam blir sendt tilbake til flyktningleiren.

– Det kan i verste fall ende fatalt for Maisam, fastslår hun, før hun utdyper:

– Alle de tre hypotesene legene jobber med dreier seg om alvorlige sykdommer som trenger langsiktig medisinsk oppfølging. Samtidig kan de tre aktuelle sykdommene føre til ulike komplikasjoner i tiden fremover. Dette gjør oppfølgingen enda mer komplisert. Men denne oppfølgingen kommer han garantert ikke til å få dersom han blir returnert til Moria, sier Adampour.

Hun understreker at legene enda ikke vet hva som utløste den alvorlige sykdommen.

– Det kan ha vært faktorer i leiren som førte til at han ble syk. Dette fører til mye usikkerhet blant de pårørende hvis Maisam må tilbake dit.

Advokat kjemper for å få familien til Norge

Både hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet og familiens norske advokat Randi Hagen Spydevold jobber nå for å forhindre en retur til Moria.

Randi Hagen Spydevold har tatt familiens sak. Foto: Privat

– Jeg har anmodet FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om å vurdere familiens sak. Jeg håper de konkluderer med at det er til Maisams beste å få han ut av Hellas og lokalisert i et annet land med bedre kapasitet. Dersom det skjer, vil jeg be Norge om å ta stilling til det spørsmålet. Maisam har tilknytning til Norge, og da er kanskje Norge det beste landet for ham å bo i.

– Men Norge har jo tidligere vurdert familiens asylsøknad, noe som endte med at de fikk avslag og sendt ut av landet. Hvorfor skulle Norge ta en ny vurdering?

– Nå er det en ny situasjon for Maisam. Det er den humanitære siden man nå skal se på.

– Familien befinner seg nå i Hellas, burde de ikke bare satse på å få opphold der?

– Hellas har ikke kapasitet til å ta vare på alle asylsøkerne. Det er derfor ti andre europeiske land har sagt at de vil avlaste Hellas og ta hånd om barn og barnefamilier fra Moria-leiren. Norge kan ikke bare sitte på gjerdet og lukke øyne og ører. Tvert imot burde Norge som et humanitært land stå øverst på listen over landene som ønsker å hjelpe, sier advokaten.