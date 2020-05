Fra landslagsprofil til pizzagründer: – Er litt som å være fotballspiller

– Jeg klarer ikke å spare opp penger på fotballen alene, sier hun.

Mens de oransje pizzabunnene glir bortover samlebåndet, smiler Ingrid Spord (25) av stolthet. Så finner hun frem de runde papplatene, løfter de nybakte bunnene av båndet og legger dem i esken.

I rundt et år har hun jobbet intensivt for å få sin egen pizzabunn, laget av grønnsaker som egentlig skulle kastes, til salgs i norske butikker. Neste uke skjer det.

– Det har vært en lang prosess, men det har egentlig gått ganske fort, forklarer bergenseren.

Beleilig krise

Og ekstra fort den siste måneden. For mens fotballkollegaene hennes er opptatt av når serien skal sparkes i gang igjen, har unntakstilstanden kommet beleilig for Spord.

Hun har kunnet være med på produksjonen av pizzabunnen og tatt seg av kundemøter, uten å måtte tenke på å prestere på fotballbanen til helgen.

– Koronakrisen har ikke vært den utløsende faktoren for at jeg holder på med dette, men krisen har vist hvor viktig det er for kvinnelige fotballspillere å ha noe å falle tilbake på, sier 25-åringen, og legger til:

– Det er ikke som herrefotballspillere i utlandet, som har sikret seg for resten av livet. Jeg klarer ikke å spare opp penger på fotballen alene, og har jo på et tidspunkt lyst til å forsørge min egen familie.

Dro hjem for å satse

Da Spord, som har 17 kamper for A-landslaget, ble hentet hjem til Sandviken etter et kort opphold i italienske Fiorentina, skrev hun under på en avtale som gjorde henne til en av de best betalte spillerne i Toppserien.

LANDSLAGSSPILLER: Ingrid Spord har vært med i flere av Martin Sjögrens landslagstropper. Foreløpig har hun spilt 17 kamper for det norske A-landslaget. Foto: Bildbyrån

Men en langt viktigere årsak til at hun dro hjem, var at det i Bergen også var mulighet til å bygge en fremtid utenfor fotballen. Det kunne ha vært studier, men for Spord var det langt mer spennende å skape noe selv.

– Å være gründer er noe som passer meg. Det er litt som å være fotballspiller, egentlig. Man må bygge seg opp over tid, jobbe mot delmål og til slutt få resultater. Den perioden jeg er inne i nå, ligner litt på starten av fotballkarrieren. Det blir gøy å se hvor det ender, sier midtbanespilleren.

Vil minske matsvinnet

Forretningsideen er tydelig: Bruke grønnsaker som egentlig skal bli kastet til å lage nye, sunne produkter. Pizzabunnen laget av misformede gulrøtter er det første produktet til å bli lansert i butikken.

– Det kastes veldig mange grønnsaker i Norge, som selv om de er litt snåle, er mer enn gode nok til å bli brukt. Så disse pizzabunnene er bidrar til å forhindre matsvinn, samtidig som jeg synes de smaker godt, sier Spord, som har fått støtte fra Innovasjon Norge for å kunne gjøre ideen til virkelighet.