17-åringen er den tredje som blir pågrepet i saken, etter at to personer ble varetektsfengslet tidligere denne uken.

10. april, natt til langfredag, fikk politiets operasjonssentral melding om to ulike skyteepisoder i Oslo.

Den første hendelsen skjedde ved Lofsrud skole på Mortensrud. Politiet rykket ut etter at de klokken 01.55 fikk melding fra en person som hadde hørt smell i området.

Skuddskader

Det ble gjort funn av en tomhylse i nærheten av skolen. Politiet kom også i kontakt med en person som hadde blitt skutt på mens vedkommende kjørte bil.

Klokken 03.10 samme natt fikk politiet melding om en ny skuddløsning, denne gangen på Bjørndal.

Ingen ble alvorlig skadd i noen av hendelsene, men begge bilene som har vært involvert, har skuddskader.

Nekter straffskyld

Politiadvokat Christian Hatlo sier til TV 2 at han vil be om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for 17-åringen som nå er pågrepet.

– Foreløpig ønsker jeg ikke å si noe om hvilken rolle politiet mener han har hatt, men han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier Hatlo.

17-åringens forsvarer, advokat Marijana Lozic, skriver i en tekstmelding til TV 2 at siktede nekter straffskyld for drapsforsøk.

Politiet knytter skytingen til et oppgjør i et kriminelt miljø.

– Vi har to hendelser samme kveld, som vi ser i sammenheng. I tillegg har vi en teori om at hendelsene i påsken har sammenheng med det som skjedde på Prinsdal, sier politiadvokat Hatlo.

Trolig flere pågripelser

På en parkeringsplass på Prinsdal i Oslo ble 21 år gamle Halil Kara skutt i hodet fra nært hold like før midnatt en fredag i januar i år. Fem menn er pågrepet i saken, og den siste pågripelsen skjedde denne uken.

– Hvor sentral er den teorien?

– Det er en av flere teorier, men vi ser flere konflikter i disse miljøene nå, og vi ser at det er noen av de samme aktørene som går igjen, sier Hatlo.

Han opplyser videre at politiet sannsynligvis vil gå til flere pågripelser etter skytingen på Mortensrud og Bjørndal i påsken.