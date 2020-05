Så lang tid kan det ta før vi vil reise igjen

Luftfarten er i full krise. Svært strenge reiserestriksjoner har gjort at flyselskapene nå kun har noen få ruter åpne, først og fremst innenlands. Norwegian kjemper i disse dagene for å overleve, og denne uken gjorde SAS kjent at de må si opp 5000 ansatte – rundt 1.300 av dem i Norge.

I TV 2-programmet Bare business forteller finansdirektøren i SAS, Torbjørn Wist, hvordan koronakrisen ser ut til å prege luftfarten i lang tid framover:

– Det er en prekær situasjon, og det drar ut i tid, og det drar ut i omfang. Enkelte land, som for eksempel Tsjekkia, sier at de skal stenge grensene i ett år framover. Så vi ser at det kommer til å ta lang tid før nettverket kommer opp, sier Torbjørn Wist.

Sommerferien

Det er allerede klart at helsemyndighetene anbefaler å ikke reise ut av landet i sommer. Og for å stoppe full krise for hoteller og andre reiselivsbedrifter, oppfordres nordmenn til å utforske Norge i sommerferien. Torbjørn Wist tror likevel ikke at det vil være tilbake til mange flyvinger allerede i sommer.

– Vi ser jo at alle oppfordres til å feriere i Norge, så det er klart at det kan påvirke innenrikstrafikken litt fremover. Samtidig tror vi at mange kommer til å feriere ganske nært egne hjem. Det er også et kapasitetsspørsmål, og det må være kommersielt lønnsomme ruter. Men så tar vi jo grep fortløpende i den grad etterspørselen tar seg opp, sier Wist.

Tar tid

SAS-toppen tror at det vil komme mer behov for flere innenriksflyvninger utover høsten.

– Så vil man kanskje også se lettelser i reiserestriksjonene innenfor Skandinavia. Men å tro at det blir noe stor trafikk ut til Europa i andre halvår, det har vi mindre tro på, sier Wist i Bare business.

– Så når drar Ola og Kari Nordmann igjen en helg til Paris, eller en uke til Gran Canaria?

– Ja, fra mitt perspektiv skulle jeg gjerne invitert dem tilbake i morgen. Men dette er avhengig av hvor lang tid det tar før det lettes på reiserestriksjonene. Heldigvis er nordmenn, svensker og dansker glade i å reise. Og når man ser på tidligere kriser så har folk kort hukommelse, og reiselysten kommer fort tilbake. Så vi tror jo at det er et kommersielt grunnlag, men at det vil ta tid før man kommer tilbake dit, sier Wist.

Digitale møter

SAS har hatt forretningsreisende som den kanskje viktigste målgruppen – mer enn Norwegian, som har hatt hovedfokus på fritidsreisende. Og tross koronakrisens utbredelse av jobbmøter på digitale plattformer, så tror SAS-toppen at en god del av kundegrunnlaget vil komme tilbake.