Harris Ford (77), sittende ved spakene i sitt enmotors Aviat Husky-fly, skal ha takset over en rullebane på Hawthorne-flyplassen i det sørlige California samtidig som et annet fly foretok en såkalt touch-and-go-landingsmanøver tusen meter unna på samme rullebane.

Nå er Federal Aviation Administration (FAA) koblet inn, melder amerikanske medier.

Hørte feil

Ifølge FAA misoppfattet skuespilleren en radioinstruks fra tårnet.

– Han innså øyeblikkelig feilen og ba Air Traffic Controll om unnskyldning for feilen, heter det videre fra Fords talsperson, som sier at han var på en treningstur.

De to flyene var omlag 1100 meter unna hverandre da hendelsen skjedde.

Ifølge FAA var det aldri noen fare for at flyene ville krasje.

Styrtet

Ford er en ivrig hobbypilot, og dette er ikke første gang han har vært i hardt vær i forbindelse med dette.

I 2017 gikk han ved en feil inn for landing på en taksebane istedenfor på en rullebane – og fløy lavt over et passasjerfly med 110 mennesker om bord som var på vei for å lette på den langt større John Wayne-flyplassen i Santa Ana.

Også den hendelsen ble etterforsket av FAA, som ikke fant det nødvendig å bøtelegge Ford eller la ham gjennomgå ytterligere opplæring.

I mars 2015 ble Harrison Ford lettere skadet da han krasjet med et av veteranflyene han også eier på en golfbane i Los Angeles.

En etterforsker står ved siden av flyet til Harrison Ford, etter at skuespilleren krasjlandet det i Venice i Los Angeles i 2015. Foto: Damian Dovarganes/AP Photo