Den tidligere landslagsspilleren Fredrik Larsson døde i en trafikkulykke tirsdag.

36-åringen ble påkjørt av en lastebil da han var ute og syklet. Hendelsen etterforskes nå som grov uaktsomhet i trafikken med døden til følge.

Ifølge det svenske politiet er ingen pågrepet i saken, melder Aftonbladet.

Larsson etterlater seg kone og to døtre.

– Dette er et smertefullt mareritt. Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor en utrolig bra mann han var, og hvor stort hjerte han hadde. Han var en lagspiller på alle måter og en som satte familien først, sier Larssons kone Malin Pettersson til Sportbladet.

Larsson spilte for det svenske landslaget under EM i Østerrike i 2010, og under VM på hjemmebane i 2011. Ola Lindgren var landslagstrener i denne perioden.

– Dette er helt forferdelig. Han ble bare 36 år. Det er en tragedie. Mine tanker går til hans familie, sier Lindgren.

– Jeg minnes ham som en glad og positiv fyr, som var glad i sport. Som spiller var han lojal, profesjonell og en ekte lagspiller. Dette er helt forferdelig, legger han til.

Larsson spilte i flere svenske klubber i løpet av sin karrière, blant annet Hammarby og Alingsås, hvor han avsluttet karrièren. Han hadde også noen år i utlandet, og fra 2009 til 2011 spilte han for den spanske klubben BM Aragón. Fra 2012-2014 var han i Tyskland og spilte for VfL Gummersbach.