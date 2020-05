Da Høie stengte ned Norge fikk det store konsekvenser for ektemannen

Helseminister Bent Høie (H) er gift med Dag Terje Solvang, som jobber som generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

12. mars var Høie med på å ta avgjørelsen om å stenge ned Norge. Det var ikke ektemannen forberedt på, som forteller at han fikk sjokk, da nyheten kom.

– Jeg tror vi alle gikk litt i svart da. Det var en tung dag og det har vært to ganske tunge måneder, må jeg si, sier Solvang til God morgen Norge.

Hard jobbing

Solvang forteller at de i DNT ønsker å ønske folk velkommen, og at det er derfor de er der.

– Vi ønsker at folk skal ta i bruk disse 550 hyttene vi har og mange tusen kilometer med stier, men så plutselig var det ingenting. Vi var også nær en påske, som er enormt viktig for mange av bestyrerne våre og for foreningene, så vi tenkte for oss selv: «Hvordan skal dette gå? Klarer vi dette?». Også har vi heldigvis klart oss og vi er glade nå, men det har vært hard jobbing, sier han.

NYE RUTINER: DNT har innført en rekke smitteverntiltak før de åpner dørene igjen. Foto: Marit Stefansen

De siste to månedene har DNT måtte gjøre en rekke forandringer. Aller først så de seg nødt til å sikre likviditeten til bestyrerne og foreningene, da de hadde lagt mange planer på bakgrunn av den omsetningen de normalt får i påsken.

– Vi måtte sørge for at alle kom over i stabilt sideleie og puste selv. Det var viktig. Også begynte vi å fokusere på turer i nærområdet. Vi har et veldig stort ansvar for å få folk ut på tur. Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for at de som bor i Norge blir glad i norsk natur gjennom å bruke naturen, sier han og forklarer at de har brukt mye tid og ressurser på å fortelle om de fantastiske alternativene som ligger rett utenfor stuedøra.

– Når vi ikke kunne dra bort, var det en anledning for å åpne døren litt og se på hva som egentlig finnes rundt oss. Det er masse og det tror jeg folk har fått øynene opp for nå.

Nye regler

1. mai er det mulig å benytte noen av DNT-hyttene igjen, under noen forutsetninger.

– Det er noen hovedlinjer i det nye tilbudet vårt, nå som vi åpner. Vi vet at det kommer til å komme nye råd fra myndighetene, men sånn som det er nå sier vi at du må booke på forhånd. Du kan ikke komme uanmeldt, slik man har gjort 152 år. Nå må man bestille i forkant, også har vi selvfølgelig alle disse vaskerutinene.

Noen som forbedrer seg på åpning igjen, er Silje og Ove Lillengen. De er vertskap for Sota Sæter i Breheimen i Sjåk kommune.