Sjefen hyller Joshua Kings rolle i Bournemouths suksess

Han var selv Premier League-spiller i årene King slo gjennom i yngre avdelinger i Manchester United og etterhvert lagkamerat med ham på det norske A-landslaget. Han tror Howes påvirkning har vært essensiell overfor spissen.

– Fysisk kapasitet har King alltid hatt, men han har åpenbart blitt klart bedre taktisk med alderen og har hatt godt av å jobbe med Eddie Howe over tid. I tillegg har det vært avgjørende for King å finne frem til en livsstil og en treningshverdag som gjør at han unngår for mange muskelskader, sier Hangeland.

Har litt med skader denne sesongen, men opplevd en stor opptur

King har giganten Steve Cook foran seg på listen over kamper for Bournemuth på øverste nivå (161 mot Kings 154), noe skadeproblemene denne sesongen blant annet har skylden for. På de fire første sesongene stod han kun over til sammen 17 kamper, mens han denne sesongen har vært ute i over en tredel (ti av 29).

Det har også muligens vært utslagsgivende for Bournemouths poengsanking, og før coronapandemien satte en stopper for den aktive Premier League-fotballen lå King og lagkameratene under streken, dog kun slått på målforskjell av to andre lag.

Ett av høydepunktene til Howe i hans managerkarriere for klubben er imidlertid fra denne sesongen, og 1-0-triumfen over Manchester United i november. På oppdrag fra Premier League lanserer han nemlig sine fem favorittkamper, og trekker blant annet frem denne der King ble matchvinner med en lekker scoring.

– Denne dagen synes jeg han var veldig, veldig god. Han ledet linjen vår veldig bra, og jeg er veldig fornøyd med at han scoret det målet, forteller Howe, som også trekker frem nettopp dette oppgjøret som et bevis på potensialet i laget selv i en sesong der de har slitt.

Ni kamper gjenstår altså av sesongen, og Hangeland er spent på å se hvordan laget med det åpenbart høye toppnivået vil klare seg når den svært spennende bunnstriden i Premier League en gang kommer i gang igjen.

– Det blir en knokkelkamp om poengene helt til runde 38. Bournemouth har sett bedre ut etter omleggingen til 4-3-3 i februar, men nå handler det om resultater, ikke prestasjoner, avslutter TV 2s ekspert.

