Korona-krisen har rammet bilbransjen hardt. Salget av nye biler har gått kraftig ned i hele verden, og Norge er ikke noe unntak.

Samtidig gjør den spesielle smittesituasjonen av mange tenker nytt. Flere bilmerker tilbyr hjemlevering av bil og digitale løsninger rundt kjøpet blir stadig mer aktuelle nå.

En av dem som er langt fremme her er Tesla. Deres måte å selge bil på har revolusjonert bransjen. Dermed har de også et solid forsprang til de fleste konkurrentene på dette området.

– Vi ser at det å ha en gjennomdigitalisert kjøpsprosess har vært en klar fordel de siste ukene, slik at kundene står fritt til å utforske og bestille bil gjennom den kanalen de foretrekker. Salgsmodeller som er avhengige av at kunden fysisk møter opp i en butikk er nok mer sårbare i en slik situasjon, sier Even Sandvold Roland som er senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Tre fjerdedeler bestiller hjemmefra

– Hvordan har korona-situasjonen i Norge påvirket dere i Tesla?

– Til å begynne med merket vi faktisk usikkerheten i befolkningen sterkest på servicesiden. Det var langt flere kunder enn vanlig som utsatte eller avbestilte servicetimer, eller rett og slett ikke møtte opp. Vi har jobbet mye med å informere kundene våre om alle tiltakene vi har gjennomført, slik at de skal føle seg helt trygge på å komme til oss om de har behov for service. Etter påske har dette normalisert seg noe mer, forteller Sandvold Roland.

Så mye som tre fjerdedeler av alle Tesla-kundene bestiller bil hjemmefra. . En ordre kan fullføres på 60 sekunder, og omlag en femtedel av kundene i Europa bestiller via mobil eller nettbrett.

Even Sandvold Roland er senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Ingen forskjell i pris

– I Europa er kunderushet på nett mellom klokken 15 og 18, og klokken 16 er det mest populære tidspunktet å bestille en Tesla. De fleste bestillingene kommer på tirsdager, med onsdager like etter. Kunder i Finland bestiller oftere om morgenen, mens kunder i Danmark oftere bestiller om kvelden. Nordmenn er en teknologisk fremoverlent folkeferd, og Norge topper listen over land med størst andel bestillinger via mobil og nettbrett, forteller Sandvold Roland.

Han legger til:

– Som Tesla-kunde blir du møtt på en ganske annen måte enn hos en tradisjonell bilforhandler. Alle bestillinger gjøres via den samme nettplattformen, enten det skjer hjemmefra eller med hjelp fra en Tesla-rådgiver per telefon eller i butikk. Prisene er de samme uansett, så kunden slipper å prute og lure på om han eller hun kunne fått en bedre pris et annet sted.

Model 3 er bestselgeren til Tesla her hjemme, den ble også Norges mest solgte bil i fjor.

Får pengene tilbake

Tesla har også sett nærmere på hvor mange av kjøperne som faktisk tester bilen, før de kjøper:

– I noen land bestiller over halvparten av kundene en Tesla uten å ha gjennomført en prøvekjøring. For å gi kundene våre trygghet har vi en returordning som lar kundene levere tilbake bilen og få pengene tilbake innen 7 dager eller 1.600 kjørte kilometer. Kunder i Nederland og Tyskland ligger øverst på listen over markeder som kjøper uten å prøvekjøre først. Norge ligger også forholdsvis høyt på denne listen. Vi har en stor markedsandel i Norge sammenlignet med mange andre land, og vi antar at mange sitter på med eller prøvekjører bilene til venner, før de selv bestiller en bil, heller enn å prøvekjøre i butikk, sier Sandvold Roland.

SUV-en Model Y er neste bil ut fra Tesla, den er allerede i salg hjemme i USA.

Senket skuldrene

Han forteller at også Tesla nå merker at samfunnet er i ferd med å åpnes mer opp igjen:

– Mange har nok senket skuldrene etter påske, dersom vi skal bruke trafikken til butikker og servicesentere som en pekepinn. Men selv om noe virker mer som vanlig, er vi langt unna en normalsituasjon. Hvordan utviklingen blir fremover avhenger av en rekke faktorer. Vi jobber med å tilpasse oss fortløpende, slik at vi kan fortsette å ta vare på kunder og ansatte best mulig.

