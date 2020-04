«Dette er blodig alvor nå. Hvor er du, kjære kulturminister?»

Kjære kulturminister!

Jeg så deg på TV med ny frisyre og pen dress. Du så glad ut.

Jeg er ikke glad. Jeg er redd.

Du kan se dette som et rop om hjelp fra en engstelig skuespiller og ansvarlig produsent for en liten friteatergruppe.

Jeg er engstelig fordi jeg lurer på hvordan fremtiden vil bli. Og jeg trodde det var du som hadde jobben med å trygge meg i denne alvorlige situasjonen. Men hvor er du egentlig?

Som frilanser og utøvende kunstner har jeg blitt god på å leve i usikre tider. Jeg tenker langsiktig og jeg arbeider målrettet.

Men dette som skjer nå, det er noe helt annet. Det kjennes som en slags tsunami som ingen vet hvor ender. Det hviskes i krokene om at teatrene ikke åpner opp for publikum før senhøst 2020 og muligens ikke før 2021.

Det er noe som begynner å bli tydelig: Det er vi kulturarbeidere som vil bære mye av koronaens kostnader på vår rygg. Vet du det?

Statsteatret, friteatergruppen jeg er en del av, arbeidet med vår tiende produksjon på tiende året da pandemien rammet oss i mars. Vi var tvunget til å pause produksjonen som skulle ha urpremiere 9. mai 2020. Vi vet ikke om, eller når, det blir noen forestilling.

Vi som arbeider i Statsteatret bor spredt i landet. Det gjorde at vi kastet oss rundt og opprettet, som mange andre, en digital plattform for å se om vi kunne skape noen digitale ideer til vi visste noe mer.

Men vi kan ikke leve av de digitale ideene alene. Og nå er det i ferd med å gå opp for oss at vårt lille kompani står i fare for å måtte avlyse kontraktfestede avtaler på nærmere seksti forestillinger i 2020.

Hele livsgrunnlaget for vår eksistens og ti års arbeid er ved å forsvinne. Og kanskje akkurat nå når dere trenger oss som mest?

Det kjennes nesten litt som om vi er plassert i en kjellerbod blant gamle skisko og julepynt, og vi vet ikke når vi får komme frem igjen.

Det er tid for solidaritet og dugnad for alle, men det må synliggjøres at det også inkluderer oss. Regjeringen har til nå delt ut pakker på over fire hundre milliarder kroner.

Idrett og kultur har blitt bevilget 900 millioner i direkte kompensasjonsordning. Kultur-Norge ble i perioden 5. mars – 30. april tildelt 300 millioner kroner i kompensasjonsordningen for merutgifter og erstatning for avlysninger.

Foreløpig er det bestemt at alt av idrettsarrangementer, teater og kultur er stengt frem til henholdsvis 15. juni og 1. september for arrangementer med mer enn 500 personer.