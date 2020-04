– I dag legger vi frem forslag til en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Vi foreslår målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet, slik at planlagte prosjekter kan bli realisert. I tillegg foreslår vi en grønn omstillingspakke, sier statsminister Erna Solberg i en uttalelse.

Støttepakken kommer som svar på en bestilling fra Stortinget der regjeringen ble bedt om å «vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri».

– For å bidra til å skape aktivitet og sikre arbeidsplasser i en vanskelig tid foreslår vi noen midlertidige endringer. I praksis vil dette innebære at skatteregningen kommer senere. Det bedrer likviditeten i selskapene. Det gir selskapene mulighet til å gjennomføre flere investeringer, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Tiltakene skal bidra til at aktiviteten i næringen og leverandørindustrien holder seg oppe gjennom koronakrisen.

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle. Selv om regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingen, sier statsministeren.

Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.

Virusutbruddet og de strenge smitteverntiltakene, både i Norge og internasjonalt, har rammet verdensøkonomien hardt. Oljemarkedet er preget av kraftig prisfall og stor uro.

