Fiskebåten Volstad er en del av prosjektet, som hittil har sørget for at 500 tonn søppel er blitt fisket opp fra havet.

Når fiskerbåten legger til kai tirsdag denne uken, har den med seg en oppvaskmaskin den fikk i trålen under fiske i Barentshavet.

– Den er kastet med bestikk, fat og det hele. Nokså fantastisk at folk klarer å gjøre noe slikt, sier Bjørn Blomberg til TV 2.

Han er trålbas om bord på tråleren Volstad som nettopp har lagt til kai i Gangstøvika i Ålesund etter et fem uker langt tokt i Barentshavet. I tillegg til fiskefangst har båten med seg havsøppel.

– Se her på alt skrammelet vi soper med oss. Jernskrap, taulengder, garnrester, plast og dritt og lort, sier Blomberg til TV 2.

Volstad er en av 85 båter som er med i ordningen «Fishing for litter», der båtene gratis får levert havsøppel i ni havner langs norskekysten.

– Heldigvis var det mindre søppel på denne turen enn det som er vanlig. Det kan ha med hvor vi tråler og med havstrømmene, sier Blomberg.

Tradisjon

Ifølge rapporten fra Salt, som organiserer ordningen på oppdrag fra Miljødirektoratet, ble det i fjor samlet inn 182 tonn med havsøppel fra båtene som er med på returordningen. «Fishing for litter» ble innført som en prøveordning i 2016, og hittil har det vært samlet opp nærmere 500 tonn.

– Dette er en kjempeordning som jeg skulle ønske flere båter var med på! Det er tross alt havet vi skal leve av i fremtiden. Fisken er viktig og vi må ta vare på miljøet. Det er ingen unnskyldning for at så mye avfall skal være på havbunnen, sier trålbas Blomberg til TV 2.

Rederiet Volstad Shipping i Ålesund har gjennom en årrekke samlet søppel som de har fått i trålen – også før returordningen kom på plass.

REDER: Driftssjef Espen Volstad i Volstad Shipping er stolt over at hans mannskap har en innarbeidet kultur for å ta med søppel de fanger på fisketoktene. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vi har et samfunnsansvar for å ta vare på havene våre. Det gjelder alle som er ute og fisker – vi har et ansvar i å levere det vi tar opp av marint avfall, sier driftsansvarlig Espen Volstad.

For mannskapet er søppel, sortering og gjenvinning en godt innarbeidet arbeidsoppgave.

OPPFORDRING: Trålbas Bjørn Blomberg ønsker flere båter med i ordningen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det har vært en del av kulturen i rederiet i mange år. Klart det tar litt tid å plukke ting ut av trålen og sortere dette, men ingen klager. Sånn er det bare. Vi skal ta vare på havet som vi høster av, sier Volstad.

Irriterende

I tillegg til å være miljøforurensende på havbunnen, ødelegger havsøppelet også for fiskerne.

– Vi får ofte trøbbel med at søppel henger i nota, den åpner seg ikke og vi klarer ikke fiske med den. Da må vi stoppe fiske og eventuelt reparere nota. Det er irriterende og ødelegger produksjonen, forteller trålbasen.

Ifølge årsrapporten er Ålesund den havna i Norge som tar i mot mest havsøppel. I fjor ble 72 tonn levert i sunnmørsbyen. I Austevoll derimot ble det ikke registrert et eneste kilo havsøppel levert inn til ordningen.