Kok poteter, lag agurksalat og kremet kryddersaus før ørreten stekes. Ørret- eller lakseskivene kan grilles eller stekes i panne eller stekeovn.

Dette trenger du til fisken:

700–800 g ørret i skiver (eller laks)

3-4 ss flytende Melange med rapsolje til steking (etter samarbeid med produktplassering)

Salt og pepper

Slik gjør du:

Pensle skivene med flytende Melange og dryss med salt og pepper. Pass på at ørretskivene ikke stekes for lenge, da vil den bli tørr. Ørreten kan gjerne ha en liten rå kjerne når den er ferdig stekt.

Stekeovn: Legg på et bakepapirkledd stekebrett og stek i varm stekeovn 180 grader i 10-12 minutter.

Stekepanne: Stek i panne ca. 2 minutter på hver side.

Grill: Pensle med flytende Melange med rapsolje og legg på varm (ren!) grillrist, grill ca. 2 minutter på hver side. Eller pakk ørretskivene i aluminiumsfolie smurt med flyende Melange med rapsolje, legg på varm grillrist.

Server ørreten med kremet kryddersaus, agurksalat og ferske poteter.

Kok poteter med skall i vann tilsatt rikelig med dill og grovt salt. Hell av vannet og damp godt. Server med skallet på.

Agurksalat:

1 slangeagurk

3⁄4 ts salt

1 ss olje

3⁄4 ss eddik

½ ts grovmalt pepper

1-2 ts sukker eventuelt sennep

Persille

Slik gjør du:

Skyll agurken og fjern eventuelt skall med en potetskreller. Høvle agurken i tynne skiver med hjelp av en ostehøvel. Dryss på salt og la agurkskivene stå med saltet i 10-15 minutter. Hell av noe av vannet som har dannet seg. Bland sammen olje, eddik og pepper og smak til med sukker eventuelt sennep. Hell laken over agurkskivene og vend lett om med hjelp av to gafler. La salaten stå og trekke minst 10 minutter før servering. Dryss over finhakket kruspersille ved servering.

Kremet kryddersaus:

1 dl fløte

2 dl flytende Melange med rapsolje

Saften av 2-3 ts sitron (smak til)

Finhakket kruspersille og gressløk

Slik gjør du:

Kok opp fløten og la den koke til den begynner å tykne. Trekk kasserollen vekk fra platen, tilsett flytende Melange med rapsolje i en tynn stråle mens du visper/rører godt. Tilsett finhakket persille og gressløk og smak til med sitronsaft. Sausen bør ikke koke etter at flytende Melange og sitron er tilsatt, da kan den lett skille seg. Hvis sausen skiller seg, visp inn 1 ss iskaldt vann.