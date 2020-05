Psykolog: – Disse parene er i faresonen under pandemien

Mer tid til å granske den andre

Mer tid hjemme – som for noen også inkluderer hjemmekontor – kan ifølge psykologen by på enda en utfordring for par:

– Vanligvis når klokka er ni, så har begge to dratt hjemmefra, eller én har dratt og den andre er endelig alene. Da har vi flere timer av dagen hvor vi ser på verden. Nå ser vi bare på hverandre. Vi har da to valg, vi kan enten kritisere den andre og pirke på den, «hvorfor gjør du det på denne måten?», «du lot denne stå ute igjen, jeg sa at du skulle rydde det på en annen måte og det vet du», man pirker og pirker.

Perels råd er å gå i motsatt retning og heller legge merke til det positive partneren gjør, samtidig som man tenker over hvordan man uttrykker sin takknemlighet.

– I stedet for å si «hvorfor gjør du det på denne måten?» kan du prøve å legge merke til alle tingene den andre personen gjør og si «takk». Ikke bare «takk for at du gjør dette», men «takk for at du plukket opp skoen min, det var omtenksomt av deg». I stedet for å bare legge merke til gesten, legger du merke til intensjonen som er karakteren til personen. Og når man snakker til folk på den måten vil man føle seg mer verdsatt og få lyst til å gjøre mer.

