Triton heter de og driver egentlig ikke med biler i det hele tatt. De er et energiselskap fra New Jersy som har spesialisert seg på solenergi. Men nå skal de bygge bil også.

Med Tesla-historien i bakhodet har vi erfart at man ikke nødvendigvis må ha 100 års erfaring med bilproduksjon for å bygge nye, annerledes og spennende elbiler. Kanskje kan det snarere være en fordel å ikke ha med seg lang og konservativ historikk i bagasjen, om man skal være nytenkende og innovativ.

Triton har vist en elektrisk SUV som de kaller Model H. Den er rett og slett bare vill, voldsom og diger. Den veier opp mot 3,5 tonn, har bagasjeplass på rundt 5.000(!) liter, eller plass til åtte personer ombord og har du stor tilhenger eller campingvogn, er ikke det noe problem. Triton Model H skal kunne trekke nesten hva som helst. Elbilen fra New Jersey skal kunne klare en tilhengervekt på opptil 6.985 kg.

Triton Model H er et beist av en el-SUV.

Sportsbil, SUV og terreng-bil

Ifølge Triton byr Model H på intet mindre enn 1.500 hestekrefter, og det digre beistet av en SUV skal kunne gjøre unna 0-100 km/t på lynkjappe 2,9 sekunder. Da skal du ha en veldig sprek Porsche for å holde følge med den digre SUV-en ...

Ikke bare har den plass som i en minibuss og ytelser som en vaskekte sportsbil. Model H skal i tillegg by på en framkommelighet helt utenom det vanlige – også utenfor veien. Den er utstyrt med en elmotor i hvert hjul, altså fire motorer til sammen. Et elektronisk system styrer dreiemomentet ned til det/de hjulene som til enhver tid har best grep, individuelt.

En kronglete, bratt og ugrei norsk hyttevei bør dermed bli til en lek, selv i kram nysnø.

Som nevnt er Triton er opprinnelig et solcelle- og energiselskap. De bør derfor ha kompetanse på dette med strømlagring. De forteller da også at de har utviklet batteripakken på en ny måte. Blant annet for å spare vekt.

Batteripakken er på solide 200 kWt. Noe som i sin tur gjør at bilen har en offisiell rekkevidde på 1.126 kilometer før den må lades.

USA-markedet er viktig

Interiøret skal by på god plass og god komfort og det ser jo greit ut i dette baksetet.

Teoretisk skal dette holde til å kunne Oslo-Bergen tur/retur før du må lade den på nytt.

Grunndesignet er i utgangspunktet tradisjonelt SUV-fra-USA-preget. Det kunne like gjerne vært en Chevrolet Suburban. Garantert ikke uten grunn. De går like garantert med planer om å selge mange biler til dette store og viktige markedet.

Men det litt konservative ytret til tross, sier Triton at de har jobbet fram unike aerodynamiske løsninger som bidrar til den lange rekkevidde, uten at de spesifiserer dette nærmere.

Innvendig skal bilen være moderne med mange berørings-skjermer, god plass og overlegen komfort, samtidig som alt av moderne sikkerhetsutstyr skal være på plass. Akselavstanden er på rause 3,3 meter.

Perfekt for noen – bare en tullebil for andre

Den første, men ikke den siste

De føret 100 bilene ble revet bort da det ble åpnet for reservasjon.

Triton kan reserveres mot et depositum på 5.000 dollar. De første 100 spesialutstyrte Founder’s Edition ble revet bort med en gang. Men vi våger påstanden at du vil vekke rikelig med oppsikt om du kommer med normal-utgaven også. Prisene på denne skal ligge på rundt 140.000 dollar.

Dette er altså Tritons aller første bil, men om det går som selskapet ønsker, blir det ikke den siste.

