– Jeg blir varm om hjertet

I forrige uke ble det kjent at regjeringen ikke godkjente at hundemat var faste uunngåelige kostnader og at dette ikke skulle kompenseres.

Dette førte til et enorm engasjement landet rundt.

Svalbard er stengt, og en av de mange firmaene som som står helt uten inntekt og i fare for å måtte avlive hundene sine, var reiselivsbedriften Svalbard Husky.

Reportasje gjorde inntrykk

To bedrifter som reagerte etter en reportasje på TV 2 nyhetene fredag i forrige uke var Coop Norge og Posten.

– Coop Norge hadde 870 kilo med hundemat på lager som går ut på dato i mai. De tok kontakt med oss her på Coop Svalbard, og dermed skjedde ting veldig raskt, forteller Ronny Strømnes, administrerende direktør i Coop Svalbard.

– Jeg synes det er et godt tiltak og er glad for at Coop Norge reagerte på reportasjen som ble vist på TV 2 Nyhetene i forrige uke, forteller han.

Strømnes er også styreleder i Visit Svalbard, og han ble svært overrasket over at hundemat ikke var en del av de faste og uunngåelige kostnadene som regjeringen dekker.

– Hundegårdene på Svalbard har foreløpig ikke fått tilsagn om støtte til fôr fra de ulike dyrevelferdspakkene som ble lansert av regjeringen på mandag, sier Strømnes.

MAT: Her fordeles 870 kilo med hundemat. Foto: Dan Celius

Tidligere denne uken mottok han en verdifull last med åtte paller med hundemat fra fastlandet.

– Vi fikk dette hundefôret av Coop Norge og Posten fraktet det gratis opp til Svalbard tirsdag kveld. Dette betyr at vi fordeler dette på de fem aktørene som driver med hunder her i Longyearbyen, med totalt 580 hunder, sier Strømnes.

Hundemat for 70.000

– Dette fordeles i forhold til hvor mange hunder hver enkelt hundegård har. Dette gjør vi for å hjelpe disse aktivitetsleverandørene som ikke fikk gjennomslag for sitt kostnadsbilde i første omgang av de tilskuddsordningene som er lansert fra regjeringen, sier Strømnes.

Hundematen inneholder biff og ris. I tillegg kom det også annet kjøtt som kan blandes ut med den maten selskapene har fra før.

– Dette er hundemat for nærmere 70.000 kroner, og blir nok et kjærkommet tilskudd når man ikke har inntekt fra turistene som ikke får komme til øya på en stund, forteller han.

Svalbard husky har 114 hunder og brukte i fjor over 600.000 kroner på hundemat, men uten ei krone i inntekt fra 15. mars ble det vanskelig.

Etter flere tunge investeringer lå alt til rette for å ta med turister fra hele verden med på hundesafari, men over natten kom koronapandemien til Norge og det ble bom stopp.