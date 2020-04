Raja møter Odd-sjefen før han skal tale i ettermiddag

Kulturminister Abid Raja møter daglig leder i Odd, Einar Håndlykken i dag, opplyser kulturdepartementet til TV 2.

Møtet skjer før Raja skal fremlegge hva som skjer med arrangementer som har under 500 deltakere.

Torsdagens fremlegg har den siste tiden blitt sett på som en slags dommedag for å få i gang Eliteserien og normale treninger.

Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund ønsker at lagene skal få begynne å trene i mai, mens ligaen starter opp i juni.

Torsdag er det ventet at Abid Raja kan komme med en avgjørelse som enten gir dem grønt lys, eller at restriksjonene opprettholdes.

Temaet for samtalene skal også omhandle breddefotball, det er Håndlykken som har bedt om møtet.

– Hersketeknikker

Einar Håndlykken deltok tirsdag under «Debatten» på NRK og sa da «Vi har forståelse for at Raja er ny». En uttalelse som fikk Raja til å tenne på pluggene.

– Jeg elsker idrett og jeg brenner for idretten. Og hersketeknikker som at jeg er ny og fersk, eller at jeg ikke forstår idrett, det sier mer om de som sier dette enn om meg, svarte Raja til VG.

Odds daglige leder beklaget senere uttalelsen overfor VG.

– Det var overhodet ikke min mening å bedrive hersketeknikker, men jeg skjønner at det kunne oppfattes slik. Min intensjon var å vise forståelse for at klubbidretten er kompleks og at det er mye å sette seg inn i. Jeg prøvde faktisk å strekke ut en hånd og vise litt forståelse for at Raja har en vanskelig jobb, men det lyktes jeg åpenbart ikke med. Så jeg beklager at jeg ordla meg klønete, skrev han i en SMS til avisen.

Massivt press

Presset på Regjeringen, med kulturminister Abid Raja i spissen har økt drastisk denne uken. Både fotballen og andre politikere har tatt til orde for å si sin mening i saken.

– Jeg har full tillit til at NFF klarer å ivareta smittevernet. Nå er det på tide at Raja kommer på banen, og ikke gjemmer seg i garderoben, sa Frp-politiker Silje Hjemdal til TV 2 på tirsdag.

Mandag ba Norges idrettsforbund (NIF) myndighetene om å få komme i gang med treninger i toppfotballen 4. mai, med sikte på sesongstart for toppfotballen 15. juni. Nå har NFF justert det første tidspunktet til 10. mai.

– Jeg tror det er en utbredt misoppfatning at det er kulturministeren, altså jeg, som beslutter når fotballkampene kan starte. Vi venter på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og basert på det vil Regjeringen ta sin beslutning, sa Raja til TV 2.