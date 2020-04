Her er Norges strengeste smitteverntiltak – nå forlenges stengingen av Svalbard

Vedtaket gjelder i første omgang til 18. mai klokken 18.00. Hvis det er nødvendig, kan karanteneplikten bli forlenget etter denne datoen, skriver Sysselmann Kjerstin Askholdt i en pressemelding.

– Årsaken til at vi ikke vil oppheve karantenevedtaket, er at det fortsatt pågår arbeid for å håndtere et eventuelt utbrudd av smitte med Covid-19 på Svalbard. Et smitteutbrudd vil kunne skape utfordringer for beredskapen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

– Første prioritet nå er å planlegge for en gradvis gjenåpning av lokalsamfunnet og sikre at dette skjer på en smittevernfaglig trygg måte i tråd med nasjonale retningslinjer, forskrifter og råd, påpeker hun.

Norges strengeste smittevernregler

Beslutningen om å forlenge karantenen er gjort i samråd med sentrale myndigheter, samt smittevernlegen og Longyearbyen lokalstyre.

– I forståelse med disse har vi hatt og har et strengt smittevernregime på Svalbard. Denne strategien har vært vellykket og det er foreløpig ikke registrert smittede på Svalbard, sier Askholt.

Longyearbyen lokalstyre vil i samarbeid med smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus lage planer for åpning av skolen og hvordan markeringen av 17. mai kan gjennomføres.

INGEN TURISTER Å SE: Slik ser det ut i hovedgaten i Longyearbyen nå. FOTO: Dan Celuis

– Det er blant annet derfor det nye karantenevedtaket er satt til 18. mai. Det er viktig at gjenåpning av funksjoner og tilbud i lokalsamfunnet skjer i tråd med nasjonale retningslinjer, råd og forskrifter, forteller hun.

Alle turoperatørene på Svalbard taper store summer på at øya er stengt, og mange er permitterte på øya.

–Vi er ikke klare til å ta i mot turister

– Vi får stadig spørsmål om det vil være mulig for norske turister å reise til Svalbard i sommer. Dette er et av de områdene vi sammen med nasjonale myndigheter kommer til å arbeide med fremover, opplyser Kjerstin Askholt.

– Foreløpig er vi ikke klare til å åpne opp for tilreisende. Først må det i tillegg til rutiner for testing og evakuering av pasienter, være laget planer for hvordan reiselivet kan gjenåpnes smittevernforsvarlig, samt retningslinjer/veiledere for hvordan reiselivet skal fungere i praksis,forteller hun.

Sysselmannen er i dialog med turistnæringen på Svalbard, og det vil uansett ikke bli snakk om noen full åpning av det populære turistmålet.

– Her må bransjen også ta ansvar for å utarbeide disse retningslinjene. Det skal nedsettes et eget arbeidsutvalg som skal vurdere og komme med forslag til tiltak og smittevernhensyn i forhold til hvordan næringsliv og reiseliv på Svalbard kan gjenåpnes, sier Askholt.