Norges Bank: – Tangen var den beste kandidaten

Brevet er på 83 sider inkludert vedlegg. I innledningen fastslås det at Nicolai Tangen var den beste kandidaten.

– Vedtaket om å ansette Nicolai Tangen som ny leder av NBIM (Norges Bank Investment Management) var resultatet av et bredt søk etter kandidater og en grundig rekrutteringsprosess. Hovedstyret mener at Nicolai Tangen er et riktig valg, heter det i dokumentet.

Hovedstyret har fått 27 spørsmål fra Norges Banks representantskap rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Representantskapet ledes av Julie Brodtkorb.

Blant det representantskapet ønsket svar på, er hvorvidt hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold, og hvordan hans private interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som oljefondsjef.

Alle svarene kommer ikke i redegjørelsen, men i slutten av mai skal hovedstyret ha klar en klar plan for hvordan Nicolai Tangens forretningsvirksomhet skal organiseres mens han virker som sjef for oljefondet.

Skatteparadiser

Nicolai Tangen bor i dag i London. Han har opparbeidet seg en betydelig formue som grunnlegger og partner i det britiske kapitalforvaltningsselskapet AKO Capital LLP.

Ett spørsmål fra representantskapet går konkret på i hvilken grad hovedstyret har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i «skatteparadiser».

– Har hovedstyret fullt innsyn i AKO-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey og hvordan vil hovedstyret følge opp disse aktivitetene? spør representantskapet.

Norges Bank forsvarer Tangens bruk av Jersey og Cayman Islands. Hovedstyret erkjenner samtidig at såkalte skatteparadiser og bruk av disse kan ha problematiske sider, og det er bra med oppmerksomhet rundt skatt og åpenhet. Temaet er en integrert del av risikoovervåkingen i Statens pensjonsfond utland (SPU).

– Som investor i mer enn 9000 selskaper over hele verden utgjør lukkede jurisdiksjoner og skatteunndragelse en finansiell risiko for fondet. Norges Bank Investment Management (NBIM) har utarbeidet et eget forventningsdokument om skatt og åpenhet, og det er dette forventningsdokumentet som vil ligge til grunn for NBIMs videre arbeid med disse problemstillingene, også under ledelse av Nicolai Tangen. Hovedstyret har i sin gjennomgang av Tangens forretningsmessige disposisjoner ikke gjort funn som strider mot prinsippene som dette forventningsdokumentet bygger på, heter det i redegjørelsen.