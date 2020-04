Lørenskog-forsvinningen:

Slik opererer politiet i en hemmelig etterforskning

OVERVÅKET: Politiet skal ha overvåket Tom Hagen i hans hjem på Lørenskog. Foto: TV 2

Da drapssiktede Tom Hagen (70) ble pågrepet, skal han ha blitt hemmelig etterforsket i over et halvt år. Men en slik etterforskning kan by på store utfordringer for politiet.