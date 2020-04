Premier League kan være i gang raskere enn man har trodd tidligere. Ifølge Daily Mail har Manchester United-spillerne fått beskjed om å forberede seg på en retur til treningsfeltet 18. mai.

United skal ifølge avisen ha lagt opp til at seriespillet kommer i gang 8. juni, noe som betyr at de får rundt tre uker med trening før det hele braker løs.

Det er planlagt ganske lignende tiltak som har blitt gjort blant norske lag. Treninger i små grupper, ingen bruk av garerober og dusjing hjemme.

Men spillerne som til vanlig lever ganske bortskjemte liv, må også ta frem gamle kunster. Ifølge Daily Mail har de nemlig fått beskjed om at de må vaske tøyet sitt selv.

Da midtbanespiller Scott McTominay tidligere denne uken stilte opp til intervju med Uniteds egen nettside at spillere lett kunne bli bortskjemt, men at man aldri må glemme hvor man kommer fra.

– Folk hører jo historiene om et luksusliv i Manchester United. Folk kan ta for gitt at man får mat i kantinen og at klærne vaskes og legges frem hver morgen.

– Folk bare forventer det. Man må alltid huske hvor man kommer fra og alltid sette pris på hva folk gjør for deg, sa 23-åringen.

Spillerne som oppholder seg i utlandet skal ha fått beskjed om å komme tilbake til England innen 4. mai, slik at de kan være i karantene i to uker før treningene starter.

Skal testes to ganger i uken

I en annen artikkel skriver Daily Mail hvordan Premier League har tenkt å håndtere situasjonen dersom en spiller eller en ansatt i klubbene blir smittet av koronaviruset.

Den problemstillingen skal ligaen være fast bestemt på at ikke skal stoppe seriespillet. Premier Leagues medisinske ansatte skal nemlig ha planlagt at dersom noen blir smittet, skal det behandles som enhver annen skade. Personen vil bli tatt ut av arbeidsoppgaven sin og isolert.

Klubbene skal informeres om dette under klubbmøtet som Premier League skal holde på fredag.

Ifølge Sportsmail er planen at spillere og trenerapparat skal testes for viruset to ganger i uken. Slik ønsker de å raskt få kontroll over personer som er i en tidlig fase av viruset, eller som ikke viser symptomer.

Slik planen ser ut nå vil spillerne returnere og trene i grupper på fem. Noe som vil hindre lagene i å trene rent taktisk med hele startelleveren på feltet samtidig.