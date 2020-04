Britiske Tom Moore har tjenestegjort i Burma og India under andre verdenskrig, og jobbet lenge i den britiske hæren senere.

Men aller mest kjent, har han blitt for å gå i sin egen hage.

For Moore satte seg et mål om å samle inn 13.000 norske kroner til britisk helsevesen, ved å gå hundre runder i sin egen hage i Befordshire.

Men prosjektet fikk enorm oppmerksomhet, og pengene strømmet inn.

I skrivende stund har han samlet inn over 380 millioner norske kroner.

Jubilant

Torsdag fyller han 100 år. Ifølge BBC skal krigsveteranen tilbringe dagen hjemme sammen med datteren Hannah Ingram-Moore og familien hennes.

Men dagen vil ikke gå upåaktet hen.

Nå hedrer «hele» Storbritannia Tom Moore for hans innsats for landets helsearbeidere.

Blant annet har det britiske forsvaret markert dagen et Spitfire og et Hurricane jagerfly som fløy over huste hans. Flygningen ble sendt direkte på TV for å hindre at store folkemengder samler seg.

Storbritannias luftforsvar (RAF) fløy over boligen til Tom Moore torsdag. Foto: Peter Cziborra/Reuters En soldat fra den britiske hæren applauderer Tom Moore på hans 100-årsdag. Foto: Peter Cziborra/Reuters

Blitt æresoberst

Moore som fra før hadde tittelen kaptein fra den britiske hæren, har også blitt utnevnt til oberst, noe som er signert av dronningen selv.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace kaller Moore en inspirasjon.

Han har blant annet uttalt at Moore er legemliggjøringen av Storbritannias stolte samfunn av veteraner.

Oberstløytnant Thomas Miller salutterer Tom Moore da han ble utnevnt til oberst tirsdag. Foto: Uk Ministry Of Defence Tidligere kaptein, nå oberst Tom Moore, vinker til tilskuerne etter å ha fått sin æresmedalje. Foto: Uk Ministry Of Defence

Bursdagshilsener

For å markere Moores bursdag, har han også blitt hyllet med et eget poststempel.

Alle brev som har blitt sendt fra mandag til torsdag denne uken, har fått påført stempelet.

I tillegg har Moore fått en enorm mengde bursdagshilsener og kort. Faktisk så mange at de oppbevares i en SAL på Bedford SCHOOL.

Over 125.000 bursdagskort til 100-åringen er oppstilt i skolen.

Også dronningen har sendt et bursdagskort til Moore, skriver BBC.

Mandy Allison leser et av bursdagskortene som er sendt til kaptein Tom Moore. Foto: Justin Tallis/AFP Moore har fått over 125.000 kort i anledning sin 100-årsdag. Foto: Justin Tallis/AFP

Hitlister og tog

Krigsveteranen har også toppet hitlistene med sin egen versjon av «You'll never walk alone», som han spilte inn sammen med sanger og skuespiller Michael Ball og et kor med medlemmer fra det offentlige helsevesenet NHS.

Britene har funnet en rekke måter å hylle krigshelten.

Han har også – blant annet – fått et tog oppkalt etter seg.

Selv har Moore ved flere anledninger utvist stor ydmyket i forbindelse med responsen han har fått på sin innsamlingsaksjon.

– Det er fantastisk for våre leger og sykepleiere ved frontlinjen, sa han etter å ha fullført sine 100 runder i hagen.