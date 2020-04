Onsdag leverte myndighetene i New York en frysebil til et begravelsesbyrå, etter at det ble oppdaget at de oppbevarte lik i varme varebiler.

Det makabre funnet ble gjort etter at naboer reagerte på lukt som kom fra varebilene, som stod parkert rett utenfor begravelsesbyrået.

Kontaktet politiet

Ifølge New York Times tok naboene kontakt med politiet ved 11-tiden lokal tid onsdag.



Et øyevitne sier til Reuters at vedkommende så lik i en varebil, og at to varebiler og en lastebiler stod parkert utenfor begravelsesbyrået.

Det er uklart akkurat hvor mange lik som ble oppbevart i varebilene, men ifølge New York Times dreier det seg om «flere dusin».

Sprengt kapasitet

Årsaken til at begravelsesbyrået oppbevarte likene i varebilene, er av kjøleren de vanligvis bruker, hadde sluttet å virke.

Likene ble lagt på is i lastebilen for å bremse forråtnelsesprosessen.

Det er uklart hvor lenge begravelsesbyrået hadde sett seg nødt til å bruke denne oppbevaringsmetoden, og hvorvidt noen av de døde hadde omkommet med koronavirus.

Begravelsesbyråene i New York har slitt med sprengt kapasitet siden koronapandemien brøt ut. Minst 18.000 mennesker har dødd i storbyen siden slutten av mars.