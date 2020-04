– Å sitte i en park som stinker hønsegjødsel og lages støy fra løvblåsere og annet på valborgsnatten er ingen behagelig opplevelse. Derimot er det bra for gressmattene, da hønsegjødsel inneholder mye fosfor og nitrogen så vi får en fin park før sommersesongen, skriver ordfører Philip Sandberg på Facebook.

Vanligvis samler titusener av unge seg for å feste under det som kalles «Spontanfesten». Lund er en av Sveriges største studentbyer, og beslutningen er tatt fordi man frykter den skal bli et episenter for smittespredning.

– Med bakgrunn i at vi har en situasjon der Lund fort kan bli et slags episenter for smittespredning siste dag i april, tenker jeg som talsmann for miljønemnda at dette var et godt initiativ. Vi får både mulighet til å gjødsle gressmattene i parken og samtidig så kommer det til å stinke, og da er det kanskje ikke så trivelig å sitte og drikke øl i parken, sier talsmann for miljønemnda, Gustav Lindblad, skriver avisen Sydsvenskan.

Han sier det er en viss fare for at lukten sprer seg til andre steder i byen.

– Jeg er ingen gjødselekspert, men slik jeg forstår det kan det nok lukte litt utenfor parken også. Men formålet er å holde folk borte fra byparken, så kan jeg ikke garantere at det er luktfritt i resten av byen.

Forsvares av WHO

Sverige har gjort seg bemerket ved å ha langt mindre strenge koronatiltak enn de fleste andre land. Under onsdagens pressekonferanse forsvarte Michael Ryan, som er administrerende direktør for WHOs helsehjelpsprogram, Sveriges koronatiltak, da han ble spurt om dette av en reporter.

– Det virker å være et utbredt syn om at de ikke har noen tiltak, og ingenting er lengre fra sannheten enn det. De har gjort mye. Men de har brukt, og stolt på, sitt forhold til befolkningen, og at de kan selvregulere seg selv. Deres tiltak skjer i partnerskap med folket, uttaler Ryan.

Han uttaler at Sveriges måte å bekjempe viruset kan være en modell for hvordan den nye normalen kan bli fremover.

– De representerer en modell hvor man slipper å stenge ned samfunnet, men hvor man i en lengre periode holder fysisk og sosial avstand, som følge av viruset sier han.

– Sverige viker ikke unna virus-problematikken. De har et sterkt strategisk mål, følger han opp.Han forteller at tiden vil vise hvorvidt strategien fungerer.