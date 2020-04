Senterpartiet etterlyser åpenhet fra Tybring-Gjedde

Onsdag kunne TV 2 melde at samtidig som Ingvil Smines Tybring-Gjedde mottok etterlønn fra Statsministeren kontor, solgte hun inn et prosjekt til regjeringen hvor hun trekker frem sin bakgrunn som tidligere samfunnssikkerhetsminister.

Den tidligere Frp-statsråd forteller selv at det er en gruppe med blant annet eks-politimenn fra deltagruppen, leger og sykepleiere som ville bistå myndighetene med et opplæringsprogram for lærere foran gjenåpningen av skolene.

Sp: Vil vite mer

Men justispolitisk talsperson i Senterpartiet, Jenny Klinge, vil gjerne vite mer om denne gruppa.

– Det mest problematiske med saken er at Tybring-Gjedde tar kontakt på vegne av noen uten at det er gjennomsiktig hvem hun tar kontakt på vegne av, sier Klinge og legger til:

– Uten at denne informasjonen er offentlig tilgjengelig, kan vi jo ikke vurdere om hun faktisk bryter karantenebestemmelsene eller ikke, sier Senterparti-politikeren til TV 2.

– Klare karantenebestemmelser

Hun har stor forståelse for engasjementet til Tybring-Gjedde som tidligere samfunnssikkerhetsminister.

– Samtidig har vi veldig klare karantenebestemmelser for avgåtte statsråder og hun er nå i en slik karantene, sier Klinge.

EKS-STATSRÅD: Ingvil Smines Tybring-Gjedde var samfunnssikkerhetsminister i regjeringen til Erna Solberg.

Tybring-Gjedde selv er tydelig på at hun ikke har hatt noe arbeidsforhold i gruppen eller mottatt noen form for kompensasjon, og at det derfor ikke var nødvendig å varsle karantenenemnda.

Tybring-Gjedde: – Ikke et betalt oppdrag

I en e-post til TV 2 skriver hun at det var heller aldri snakk om at dette skulle være et betalt oppdrag til myndighetene fra gruppen, som hun ikke videre utdyper hvem er.

På nye spørsmål fra TV 2 skriver Tybring-Gjedde at det ikke var noen bedrift eller organisasjon hun jobbet for.

– I denne spesifikke henvendelsen var det ikke noen bedrift eller organisasjon men enkeltmennesker som ønsker å bidra.

– Du inkluderer også deg selv i gruppen som ønsker rådgi. «+meg som tidligere samfunnssikerhetsminister(...)» Skjønner du at det fremstår som at du er en del av denne gruppen?

– Jeg har forståelse for at det fremstår klønete å nevne meg selv i henvendelsen jeg sendte. Jeg burde ha bedt de som kontaktet meg om å kontakte SMK, Udir og FHi på egenhånd, men gitt den spesielle situasjonen med covid-19 og åpningen av skoler rett over påske, så ville jeg sørge for at informasjonen kom frem før påsken, svarer Tybring-Gjedde.