På tross av covid-19 og smittevern er det på tide å komme i gang med idrett i Norge.

I en gradvis gjenåpning av samfunnet har selvfølgelig idretten også en naturlig plass og prioritet. Nei, idretten står ikke over liv- og helse, men idrettens funksjon i samfunnet gir den rett til størst mulig grad av gjennomføring i samsvarer med anbefalte smitteverntiltak.

En oppstart i toppfotballen blir for tiden debattert. Enkelte røster mener fotballen ikke er i noen særstilling og derfor må vente som alle andre. At fotball er den idretten som er mest ivrige handler nok om at mye står på spill, og at de i større grad enn mange andre idretter tvinges til handling.

– Idretten har tatt sin del av ansvaret

Et uttrykk sier at nød lærer naken kvinne å spinne. Kriser er vondt, men skaper kreativitet og tvinger frem løsninger. Derfor kan idretten takke fotballen for at de nå går foran, tar initiativ og søker handling. Slik kan fotballen bane vei og sette et eksempel for andre. I stedet for kritikk av iveren etter å sette i gang heier jeg på forbund- og miljøer som går foran for en gjennomføring av fornuftig og forsvarlig igangsetting av aktivitet.

Alternativet er å la apati, handlingslammelse og katastrofetanker regjere i en tid hvor vi bør applaudere løsninger og kreativitet innenfor forsvarlige rammer. Ja, vi er i en krise, men om vi tenker oss godt om, tar ansvar og viser fornuft, finnes det kanskje løsninger?

Idretten står ikke over loven og skal spille på lag med samfunnet, men har som alle andre organisasjoner rett til å kjempe for sine interesser. Idretten har så langt tatt sin del av ansvaret under koronakrisen, og som i resten av samfunnet må det gis aksept og forståelse for at det søkes etter løsninger for å få hjulene i gang. En offensiv iver- og lyst til å praktisere er tross alt idrettens kjennetegn. Hva kan idretten gjøre noe med, hvilke muligheter og alternativer finnes?

De siste dagene har jeg sett ulike forslag til alternative konkurranseformer. Individuelle konkurranser med tidtakning er eksempler på gode forslag i sykkel og løping. I sykkel er innendørs konkurranser på sykkelrulle via virtuelle konkurranseplattformer som Zwift brukt med suksess og overført som direktesendt TV blant annet på TV 2. Neste steg er å flytte sykkelkonkurransene ut. Teknologi gjennom den populære aktivitetsappen Strava er trukket frem som en mulighet til organiserte konkurranser. Utfordringen med konkurranser på Strava er at de gjennomføres på åpne veier uten vakthold. I en periode med strenge helsetiltak blir det ironisk om det samtidig oppfordres til risikabel atferd på åpne veier.