I påvente av sesongstart, har de siste ukene gått til tid med sønnene Noah (7), Theo (4) og samboer Caroline for Joachim Thomassen. Nå er Sarpsborg 08-spilleren klar for å komme i gang.

– Jeg gleder meg ekstremt. Det begynner å klø i armer og bein, i og rundt klubben.

Må stå samlet

Et av smittevernstiltakene Norges Fotballforbund har foreslått er at lagene skal følge FHIs råd om karantene utenom kamp og trening. Dette er Thomassen positiv til.

– For å komme i gang med det vi elsker aller mest, så er hvertfall jeg innstilt på å gjøre det. I det hele så er det viktig å ta hensyn til de restriksjonene slik at smittefaren blir så liten som mulig og at vi ikke er med på å spre det.

– Man må gå inn for det alle mann, forholde oss til de reglene som blir satt og prøve å opprettholde dem så godt som mulig. Enten man liker det eller ikke, så tror jeg nøkkelen er at vi står sammen.

Samboer Caroline Winther er tannlegeassistent og er selv vant med gode smitteverntiltak på jobben. Hun skjønner godt at Thomassen vil tilbake til i spill.

– Man må jo bare følge reglene. Nå har det vært begrensninger på hva vi kan gjøre på fritiden fra før av, så det skal gå veldig fint for oss å gjennomføre dette, forteller Winther.

– Det er noe som samler folket

Treningshverdagen, i likhet med andre idrettsutøvere, har vært annerledes for Thomassen. I disse dager skulle Sarpsborg 08 vært godt i gang med seriespill.

– Vi har trent for oss selv og i mindre grupper på 5 og 5. Når det er sagt, så må jeg skryte av klubben. De har håndtert situasjonen eksemplarisk og spillergruppa har stått sammen og bidratt med vår del. Det har vært en harmonisk stemning hos oss.

Og nå ser sønnene Noah og Theo frem til å endelig se pappa på banen igjen, og 31-åringen tror det kan være godt for flere når toppfotballen er i gang.

– Det er ting som er viktigere enn fotballen, men så er det kanskje viktig å komme i gang for folk som har fotball som lidenskap i livet. Det å kunne følge laget sitt på TV som står så nærme hjertet deres. Er det noe som er samlende oppi det hele, så er det jo idrett. Det er noe som samler folket og vi håper selvfølgelig at det kommer i gang så fort som mulig.