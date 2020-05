I disse dager er det ikke så lett å reise ut på turné, og siden slutten av mars har Foo Fighters-rocker Dave Grohl begynt å skrive om sine rareste opplevelser i livet og musikkbransjen så langt, deriblant hvordan det var å møte storheter som Prince.

Helt fra barndommen

Onsdag kveld forteller utvekslingen om et prosjekt han hadde med bardomshelten sin, nå avdøde David Bowie, i dramatiske ordelag.

For det første var han svært overrasket og i ekstase over at Bowie brukte mail. For det andre var responsen oppsiktsvekkende:

«Well, that's settled. Now fuck off», lød det fra barndomshelten, som Grohl skriver var en stor inspirasjon siden han var liten.

– Hans første live-plate, «David Live» var på jevnlig rotasjon i stua mi da jeg var et barn, og hans klassiker «Suffragete City» var var en skikkelig hit i bakgårdsfestene jeg spilte på sammen med det nerdete skolebandet mitt på tidlig 80-tall (Jeg sang «Hey Man!» i bakgrunnen med det beste prepubertale skriket jeg kunne skvise ut av den tynne halsen min).

– Magen min knyttet seg



Han skriver at han frøs helt fast da han så de bryske orda fra Bowie.

– Magen min knyttet seg mens jeg stirret ned på PC-skjermen i skrekk. Fingrene skalv på det kalde tastaturet. Jeg leste de to setningene igjen og igjen, og ba at kanskje det bare var en skrivefeil, en slags ond auto-correct-katastrofe. Men det var ikke noe feiltrinn.

Ifølge Foo Fighters-vokalisten, som også har bakgrunn som trommeslager i Nirvana, undret han seg over hva han hadde gjort for å tirre helten sin.

– Hva kan jeg ha sagt for å fremprovosere en så sjeleknusende reaksjon? skriver han videre.

På bloggen hans, hvor hele historien står skrevet, forteller Grohl at lettelsen var stor da han etter mye om og men forsto at det hele var dårlig oppfattet tørr humor.

– Hver eneste muskel i kroppen min løsnet fra sin anstrengte angspositur som de hadde vært i de siste minuttene, og jeg sank ned i godstolen igjen som gjenfødt. Hallejula! skriver han.

Britiske David Bowie døde i januar 2016.