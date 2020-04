Over 200 covid-19-pasienter i Wuhan i Kina har deltatt i studien. Legene bak studien sier det ikke er funnet noen positiv effekt ved å gi pasienter Remdesivir, sammenlignet med en kontrollgruppe.

Studien er publisert etter at den amerikanske legemiddelgiganten Gilead, som lager Remdesivir, melder at et storskala-forsøk med Remdesivir har gitt positive resultater. USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci viste til det amerikanske forsøket onsdag.

– Remdesivir har en opplagt, signifikant, positiv effekt på å korte ned sykdomsforløpet. Dette viser at Remdesivir kan blokkere viruset, sa Fauci.

Han mener den kinesiske studien ikke er tilfredsstillende nok.

Remdesivir testes også ut i Norge, som del av en studie fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

(NTB)