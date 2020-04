NHF mener at håndballen kan trene innenfor gjeldende smittevernregler slik fotballen gjør.

Innendørsidretter med mye kontakt og bruk av hender er stengt ute på grunn av korona-viruset.

Men Christian Berge, som trener herrelandslaget og laget til sønnen i Elverum, tror aktiviteter for både topp og bredde kan tilpasses.

Han har tenkt mye på dette, og han og andre trenere har spilt inn mange forslag til eget forbund.

Ser stort behov for lagtreninger

– Håndball er så mye mer enn kroppskontakt og pasninger. Det å holde skulderen i gang er noe av det viktigste, jobbe med skuddteknikk, og teknikk i finter. En målvakt kan stå med hansker. Spillerne har hver sin ball, ikke noe kroppskontakt, to meters avstand.

– Det bør være mulig, mener landslagssjefen.

Så langt har håndballspillere på alle nivåer kun trent fysisk individuelt eller i små grupper. Men håndballforbundet ser et stort behov for felles lagtreninger innendørs, og lanserer en rekke punkter som kan følges.

– Det viktigste er at alle de generelle reglene følges nøye, sier generalsekretær i NHF, Erik Langerud. Myndighetene har kjøreregler, forbundet har kjøreregler, og disse skal det informere grundig om.

Planene går ellers ut på å begrense antall spillere i hallene. De trener i små grupper som er faste. Hallene skal være låst under trening, garderobene skal være stengt, og kun trenere og spillere skal være i hallen.

Spillerne bruker kun egen ball og eget utstyr, kastetrening skal kun foregå mot ballvegg, og treningsøvelsene legges opp med nødvendig avstand.

– Tradisjonelle treninger går ikke på grunn av smittevernreglene, men individuelt er det mye som kan gjøres med ball, mener Langerud.

– Vi er avhengig av at idretten kommer i gang igjen

Landslagssjef Christian Berge håper at håndballen og myndighetene sammen kan finne løsninger.

– Det finnes mange sultne eliteutøvere, men også på bredde nivå, og ikke minst unger som venter på dette.

– Det er mange barn som sitter inaktive nå. Klarer de å komme seg ut igjen, undres Berge, som presiserer at vi stadig trenger nye spillere og dommere og at det er en jobb som må gjøres der.

– Jeg håper at idretten kommer i gang igjen. Vi er avhengige av det, av å aktivisere alle, også i denne perioden her. Idretten er viktig for et samfunn, kanskje ikke det viktigste nå, men den er viktig likevel.