– I går fikk vi sjokk alle sammen, sier Tom Nilsen.

Han har vært en nær venn av Tom Hagen de siste 40 årene. Nilsen forteller at de to har hatt jevnlig kontakt også etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

– Vi har pratet lite om saken i kameratgjengen fordi vi har samme oppfatning om at Tom er uskyldig. Vi er overbevist om det helt fram til han eventuelt blir dømt, sier Nilsen.

– Opplevde ekteskapet som sterkt

Ekteparet Hagen giftet seg i 1969. Siden den gang har de levd et tilbaketrukket liv på Lørenskog. Nilsen beskriver forholdet til Tom og Anne-Elisabeth som svært godt.

– Uoverensstemmelser er det i alle ekteskap. Når du har vært gift i 50 år så ville det vært rart om det ikke hadde vært noen diskusjoner. Jeg har aldri hørt noe om at det skulle ha vært snakk om en skilsmisse, sier Nilsen.

– Hvordan vil du beskrive forholdet til Anne-Elisabeth og Tom?

– Veldig bra sett fra mitt ståsted. Anne-Elisabeth var en fantastisk person. Hun var snill, blid og veldig glad i å prate. Jeg har aldri hatt noe å utsette på Tom og jeg har kjent han i 40 år, forteller Nilsen.

– Han var ikke så rik da pakten ble inngått

18 år etter bryllupet ble ekteparet Hagen enige om en ektepakt. Ifølge avtalen så ville Anne-Elisabeth Hagen fått svært lite av milliardformuen dersom forholdet skulle ta slutt.

– Man må huske på at Tom ikke var så rik den gangen ekteskapspakten ble inngått. Dermed kan det være andre grunner til at den ble inngått. Vi har ikke hørt noe som sier at det skulle være noe mellom Tom og Anne-Elisabeth på grunn av den pakten, forteller Nilsen.

Dersom paret hadde tatt ut en skilsmisse så skulle Anne-Elisabeth få en hyttetomt i tidligere Biri kommune, 200.000 kroner i gave fra Tom Hagen og en Citroën BX 14 RE, eller bil av tilsvarende standard. Ektepakten ble i 1993 endret slik at også parets enebolig tilhørte Tom Hagens særeie.

Nilsen understreker at han aldri har oppfattet Tom Hagen som gjerrig.

– Jeg har pratet mye med Tom. Han er ikke dømt, men jeg skjønner ikke at han kan ha gjort det, sier Nilsen.

– Særdeles spinkelt

70 år gamle Tom Hagen ble pågrepet av politiet i en planlagt politiaksjon like i nærheten av ekteparets hjem på Lørenskog, tirsdag morgen.

Onsdag kveld ble Hagen varetektsfengslet i fire uker – to av dem i full isolasjon. Tidligere på dagen sa Hagens forsvarer Svein Holden sier politiets grunnlag for en pågripelse er særdeles spinkelt.

– Han fastholder sin uskyld, og sier at han ikke har vært delaktig i dette, sa Holden onsdag før rettsmøtet.