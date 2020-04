De siste 18 månedene har advokaten Svein Holden hatt rollen som bistandsadvokat for Tom Hagen (70).

Han har blant annet holdt pressekonferanser på engelsk, der han oppfordret den antatte motparten om å komme på banen etter forsvinningen av milliardærens kone, Anne-Elisabeth Hagen (68), som ble borte 31. oktober 2018.

Det endret seg denne uken, da Holdens klient ble siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Kritisk

At han nå går inn i rollen som forsvarer for Tom Hagen, er Gard A. Lier kritisk til.

Lier er nyoppnevnt bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

– Det problematiske er at en ved et slikt rollebytte kan sitte med informasjon fra parter som kan trekke mot andre interesser, og det kan brukes mot dem, sier han.

– Jeg kan ikke tro at Holden ønsker å gjøre noe annet enn å opptre skikkelig og ordentlig, men det kan også oppstå interessekonflikter underveis som man ikke kan kontrollere, sier han.

Politiet fikk onsdag medhold i sitt krav om fire ukers varetekt for Hagen. De første to ukene blir i full isolasjon, mens Hagen er underlagt brev- og besøksforbud i alle fire ukene. Han nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre.

To ting må vurderes

Marius Dietrichson, leder i Forsvarergruppen, sier på et generelt grunnlag at en advokat må vurdere to ting før de kan bytte rolle fra bistandsadvokat til forsvarer.

– Det ene man må vurdere, er om man kommer i konflikt med interessene til tidligere klienter. For eksempel kan man ha hatt fortrolige samtaler med dem, som gjør det etisk vanskelig å bytte rolle, sier han.

– Det andre man må vurdere, er om man besitter opplysninger i saken. Er man å anse som et relevant vitne i saken, bør man ikke fungere som forsvarer, sier han.

– Ikke aktuelt

Holden uttalte onsdag at han ikke anser situasjonen slik at det foreligger en interessekonflikt.

– Min vurdering er at det ikke er aktuelt, uttalte han da.

Han forteller at han de siste 18 månedene kun har vært bistandsadvokaten til Tom Hagen, som han nå skal forsvare.

– Men du har fremstått som bistandsadvokat for hele familien?

– Ja, og jeg har hatt mye kontakt med enkelte av barna, uttalte Holden onsdag.