Vurderer kontroversielt korona-pass for friske

Under et videomøte mandag diskuterte ni ministere fra ni sydlige EU-land tiltak som kan redde turistnæringen.

Pandemien og strenge reiserestriksjoner har satt land, som vanligvis i stor grad livnærer seg på turisme, i svært vanskelig situasjon.

– Vi må tillate at grensene holdes åpne så langt det er mulig, sa Kroatias turistminister Gari Cappelli, som ledet møtet.

Cappelli var den som foreslo et eget «Covid-19-pass» under møtet som et mulig tiltak i en samlet EU-strategi, melder Dagens Nyheter.

Tanken er at alle som har hatt koronaviruset skal testes i hjemlandet sitt for antistoffer, og få et dokument som bevis.

For å kunne reise på ferie til Sør-Europa må man vise frem et slikt dokument, ifølge forslaget.

Stor økonomisk betydning

At Middelhavslandene ønsker å komme med forslag til tiltak som kan redde turismen, er forståelig. I Kroatia står for eksempel turismen for 17 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). I Helles er prosenten på over 20.

I Norge er prosenten langt lavere hvor reiselivsnæringene på fastlandet utgjorde 4,4 prosent av BNP i 2018. Det betyr likevel at turistene la igjen 186 milliarder kroner, ifølge SSB.

Selv om et «korona-pass» kan være et godt tiltak for å redde turismen i en rekke land, er løsningen frarådet av av helsemyndighetene.

TOMT: Strendene i Hellas er tilnærmet folketomme etter at Hellas innførte «lockdown». Bildet er tatt på en strand sør i Athen 29. mars. Foto: Yorgos Karahalis / AP

WHO fraråder

Verdens helseorganisasjon (WHO) har blant annet sagt at det ikke finnes god nok dokumentasjon for at man kan bli immun mot viruset.

«Det finnes foreløpig ikke bevis for at mennesker som har blitt friske av Covid-19, og som har antistoffer i kroppen, er beskyttet fra å få en ny infeksjon», skriver organisasjonen i en uttalelse.

KONKURS: Selvstendige næringsdrivende i Ukraina protesterte 30. april i Kiev for å få myndighetene til å lette på tiltakene slik at små bedrifter kan reddes fra konkurs. Foto: Sergei Supinsky / AFP)

WHO peker på at mange land gjennomfører studier der man tester etter antistoffer hos mennesker som har blitt friske fra viruset.



Studiene egner seg til å samle data om antistoffer, men organisasjonen mener derimot at de ikke egner seg til å avgjøre hvorvidt man blir immun mot viruset. Det er heller ikke fastslått hvor lenge en slik immunitet kan vare.

Kan kickstarte økonomien

Et argument for å innføre et slikt pass har også vært at mennesker som har bevis på at de er immune kan begynne å jobbe igjen. Dermed kan disse menneskene bidra til å starte opp et lands sterkt svekkende økonomi.

Ifølge Dagens Nyheter har forslaget blant annet blitt presentert av den britiske helseministeren Matt Hancock, og av tyske og italienske politikere.