Under pressekonferansen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) onsdag, ble en sjelden betennelsessykdom som rammer barn blant temaene som ble tatt opp.

I Storbritannia har flere barn, som ikke har vært syke i forveien, dødd av sykdommen, som forskere tror enten være forbundet med covid-19, eller er en ny, hittil uidentifisert sykdom, skriver The Washington Post.

– Dette er et tema vi diskuterte i går, uttalte teknisk sjef for covid 19-responsen, Maria van Kerkove, hos WHO under pressekonferansen.

Hun forteller at de så langt vet lite om tilstanden, og hvorvidt den er relatert til koronaviruset.

– Få tilfeller

– Så langt vet vi at barn pleier å ha mindre alvorlig sykdom. Den pleier å være mild, selv om noen blir hardere rammet, og at det er bekreftet dødsfall hos barn.

– Det har også vært noen få tilfeller i Europa der det er meldt om inflammasjon, og tilstander som ligner på Kawasakis sykdom, sier hun.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er dette en febersykdom hos barn med utslett, slimhinneforandringer, øyekatarr, lymfeknuteforstørrelser på halsen og hudforandringer i fotsåler og håndlater.

– Vi har bedt vårt globale legenettverk være spesielt påpasselige på symptomene fremover, sier van Kerkove.

– Dette er noe det nettverket vårt ser spesifikt på, fortsetter hun.

Ifølge van Kerkove har WHO fått inn informasjon om slike sykdomstilfeller i ett eller to land så langt. Ifølge The Washington Post har leger i Storbritannia, Italia og Spania uttalt at en må være på vakt om slike tilfeller.

Ifølge avisa har ikke alle barna i Storbritannia som har vist symptomene fått påvist koronavirussmitte.

– Men den foreløpige hypotesen er at det er relatert til covid-relatert, sier Russel Viner ved Royal College og Paediatrics and Child Care til avisa.

– Sett før med nye sykdommer

Michael Ryan, som er administrerende direktør for WHOs helsehjelpsprogram forteller at foreldre flest ikke bør bekymre seg over at deres barn skal bli rammet.

– Det store antall av barn som blir smittet av koronaviruset vil kun få mild sykdom, og vil bli friske igjen.

– Kawasakis sykdom er sjelden, noe vi er takknemlige for. Det vi ser her er også en atypisk Kawasakis sykdom, og er noe som vil være viktig å observere fremover, sier han.

Han forteller at man hos voksne har sett at covid-19 angriper mer enn bare lungene.

– Det har vi sett før med nye sykdommer. Den angriper ikke bare én type vev, flere organer blir angrepet.

– Vi trenger nå tid til å samle informasjon, men for meg er det viktig å forsikre foreldre der ute: Dette er en sjelden komplikasjon. Man skal alltid passe på om man ser en forverring i tilstanden hos barn, men dette er sjeldent, sier han.