Slik er Kim Jong-uns spektakulære feriested

Stor usikkerhet

Fra før har 38 North offentliggjort satellittbilder som viser at et tog som antakelig tilhører Kim Jong-un, har stått parkert ved den nordkoreanske lederens private togstasjon siden 21. april. Nettstedet påpeker selv at bildene av toget ikke beviser noe om hvor Kim befinner seg eller gir noen ny informasjon om helsa hans.

Bildene antyder at toget ankom en gang mellom 15. april og 21. april, og det sto fortsatt der 23. april.

Etterretning både fra Sør-Korea og USA sier opplysningene om at Kim Jong-un befant seg i Wonsan er troverdig, skriver Reuters. Det ble også hevdet at han søkte seg ut til feriestedet for å unngå koronaviruset.

Kim viste seg ikke offentlig fra perioden 11. april til 1.mai. Det var første gang siden Kim kom til makten etter farens død i 2011 at han gikk glipp av minnehøytideligheten for Nord-Koreas grunnlegger.

Flere feriesteder

Michael Madden som er ekspert på nordkoreansk lederskap, og forsker ved Stimson Center, sier til Reuters at Kim har minst 13 ferdiesteder rundt om i landet, men at han kun bruker rundt halvparten.

– Alle Kim Jong-uns feriesteder er utstyrt slik at lederen kan styre landet derfra, sier Madden.

Resortet i Wonsan er et at de best utstyrte resortene, og har også symbolsk verdi for Kim-dynastiet, ifølge Reuters. Det var blant annet her Kim Il-sun som var med på opprettelsen av Nord-Korea, landet med sovjetiske tropper for å ta over landet i 1945.

Wonsan er også blitt et satsingsområde for landets turismeindustri.

SEREMONI: Kim Jong-un under fredagens seremoni, ifølge nordkoreanske medier. Foto: KCNA / AFP / NTB scanpix

Bekrefter opptreden

Etter fredagens opptreden er mye fortsatt uvisst rundt de tre ukene diktatoren unngikk offentligheten.

Bildene som viser Kims besøk på gjødselsfabrikken fredag, bekreftes av Foreningsdepartementet i Sør-Korea. Etter bildene å dømme ser lederen frisk ut.

Sørkoreanske myndigheter har uttalt at de er kritiske etter spekulasjonene om Nord-Koreas leder Kim Jong-un. De mener den har forårsaket «unødvendig forvirring og kostnader».