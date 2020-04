Antallet døde i Sør-Amerikas hardest koronarammede land, Brasil, har nettopp oversteget 5000, ifølge tall fra Johns Hopkins University.

73 235 smittetilfeller er så langt bekreftet. Det første tilfellet ble bekreftet 26. februar.

Presidenten har tidligere omtalt covid-19 som «en liten forkjølelse» og har også ved en rekke anledninger tidligere brutt retningslinjer og koronatiltak ved å opptre i offentligheten. Sist mandag sluttet han seg til en demonstrasjon mot ordren om å holde seg hjemme, sammen med 600 andre.

– Ingen «mirakelarbeider»

Han har også sparket landets helseminister etter krangel om hvordan viruset skal håndteres.

Sent tirsdag kveld ble presidenten spurt om dødstallene under et pressemøte utenfor presidentresidensen i Brasília.

– Hva så? Beklager, men hva vil du at jeg skal gjøre med det? uttalte presidenten da, ifølge CNN.

I tillegg refererte han til at selv om hans fulle navn er Jair Messias Bolsonaro, så er han ingen «mirakelarbeider», med henvisning til mellomnavnet.

Avisforside i svart

Ifølge The Guardian vekket presidentens uttalelse mye harme i hjemlandet, og avisen Estado de Minas valgte å legge forsiden sin i svart, sammen med responsen hans og antall døde, som da var 5017.

I SVART: Slik så avisforsiden til Estado de Minas ut etter uttalelsen.

– Bolsonaro er ikke bare en grusom politiker og en dårlig president, men han er et grusomt menneske i tillegg, uttaler en av presidentens politiske motstandere, Marcelo Freixo, på Twitter.

Ifølge The Guardian har presidenten fått hard medfart både i avisenes kommentarspalter og på internett.

– Bolsonaro ønsker å gjøre Brasil til «Hva så»-republikken, skriver kommentator Bernardo Mello Franco i et nylig publisert innlegg.

Støttes av 33 prosent

Ifølge nyhetskanalen ble presidenten mye mildere i talen, og virket å gå tilbake på uttalelsene sine, senere under pressemøtet.

– Jeg ønsker å beklage situasjonen vi er i på grunn av viruset. Vi ønsker å vise solidaritet til dem som har mistet sine kjære. Mange av de døde er eldre. Men slik er livet. Det kan være meg i morgen, uttalte presidenten.

Ifølge CNN har presidentens popularitet falt under koronakrisen, men 33 prosent av befolkningen synes fortsatt at han gjør en god jobb i rollen som president. 38 prosent er negative til presidentens prestasjoner, mens 26 prosent synes han gjør en gjennomsnittlig jobb.