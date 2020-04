Over hele landet strever musikkorps nå med skrapte pengekasser fordi vårens loppemarkeder og basarer har uteblitt som følge av koronaviruset.

Onsdag hadde Norges Musikkorps Forbund og Korpsnett Norge et møte med kulturministeren for å diskutere krisen.

– Jeg hadde et flott møte med korpsene i dag. For meg er de en bærebjelke i kulturen vår. For mange unge er korps glede, musikk og samvær, og veldig mange av musikerne i våre profesjonelle orkestre har bakgrunn fra korpsbevegelsen, sier Raja i etterkant av møtet.

Vil justere kriseordning

Kulturministeren viser til at regjeringen allerede har fått på plass en tiltakspakke på én milliard kroner for kultur, frivillighet og idrett.

Der har flere korps søkt, ifølge Raja.

– Samtidig ser vi at ordningen ikke traff frivilligheten og breddeidretten optimalt. Jeg har lyttet og sagt at vi skal justere ordningen for å se om vi kan treffe bedre. Derfor jobber vi med å finne enda bedre løsninger, og har stor tro på at vi skal få til noe de fleste kan bli fornøyde med, sier han.

– Jeg tar med innspillene fra dagens møte i det videre arbeidet.

Har tro på løsning

Styreleder Morten Skaarer i Korpsnett Norge mener Raja uttrykte forståelse for den vanskelige situasjonen.

– Flere av våre medlemmer er nå i en kritisk likviditetssituasjon, og det er avgjørende å få vedtatt en tilpasset tiltakspakke som treffer oss. Vi tror vi sammen kan få til en løsning som hindrer at korps blir lagt ned som et resultat av krisen, sier han.

Krisepakken som allerede er vedtatt, har vært ment å dekke tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter ved avlysninger og utsettelser av arrangementer. Men disse tiltakene treffer dårlig for korpsene, som i stor grad har hatt sine inntekter fra loppemarkeder, bingo, salg av vafler og kaffe og basarer.

Under koronakrisen har mange av disse inntektene uteblitt, midt under det som pleier å være korpsenes høysesong.

Om lag 63.000 nordmenn er aktive i 1.800 korps rundt om i landet.