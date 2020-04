Norsk journalist beskyldes for å ha publisert falsk dopingbilde

– Jeg orker ikke løgner

Kenya har hatt store problemer med doping innen friidretten de siste årene. For øyeblikket er 59 kenyanske utøvere utestengt for å konkurrere, ifølge AIU, som er friidrettens integritetsenhet.

– Jeg har erfaring som manager for 12 løpere der nede. Det var en løper som lurte meg for penger, og så ble han tatt for doping i Frankrike etterpå. Da fant jeg ut at dette orker jeg ikke. Jeg er ikke typen som tåler løgner, jeg er en veldig ærlig mann, rett og slett. Da denne utøveren ble tatt for doping, la jeg ned managervirksomheten, men beholdt mange kontakter. Da fikk jeg så mye tips om doping at jeg bestemte meg for å arbeide med å avsløre det, forklarer Bergan.

– Jeg har prøvd å ta denne kampen før, tro meg. Derfor vil jeg nå ta denne kampen med dette bildet. Vi har ikke hengt ut noen enkeltutøvere, eller kommentert hva som er på bildet. Det eneste vi har sagt er hvilken dag det ble tatt, og til og med presisert at det like gjerne kan være utenlandske som kenyanske utøvere som kan ha brukt det utstyret som vises på bildet. Men det er ikke bare én løper som kan ha brukt det. Det er tre forskjellige sprøyter, og en er helt ulik de to andre, poengterer journalisten.