Vil fjerne helsearbeidere som ikke er etnisk hvite fra frontlinjen mot korona

Helsemyndigheter i flere land har pekt på at minoritetsgrupper er hardest rammet av Covid-19-viruset.

Som et tiltak foreslår britiske helsemyndigheter at ansatte som jobber i helsesektoren, og som har afrikansk, asiatisk eller minoritetsbakgrunn, skal fjernes fra frontlinjen som jobber med koronapasienter.

Disse ansatte skal i stedet bli omplassert for å redusere smitterisikoen. Personellet skal «risikovurderes», og det er basert på denne vurderingen at personellet vil få utdelt nye roller eller arbeidsoppgaver.

Det kommer frem i et brev som ble sendt til ulike deler av den britiske helsetjenesten onsdag, som har blitt gjengitt av The Guardian.

Risikovurdering

I veiledningen vektlegges det at dødstallet blant disse gruppene er høyere enn hos etnisk hvite briter.

«Det er stadig mer bevis som tyder på at personer med afrikansk, asiatisk eller annen minoritetbakgrunn blir hardere rammet av Covid-19», står det i brevet.

Den såkalte BAME-gruppen (black, asian or ethnic minority) skal derfor skjermes for å motvirke utviklingen og for å redde liv.

Brevet legger også til grunn at Helsedepartementet har bedt Public Health England om å undersøke og rapportere om hvorfor gjennomsnittet er høyere i denne gruppen.

«I forkant av rapporten og som et forebyggende tiltak anbefaler vi arbeidsgivere om å risikovurdere personell som er i risikosonen og finne løsninger deretter», står det videre, ifølge The Guardian.

Det ni sider lange brevet var undertegnet den nasjonale helsetjenestens (NHS) utviklingssjef, Amanda Pritchard. Brevet ble sendt til offentlige sykehus over hele England.

HYLLEST: Helsepersonell ansatt i den offentlige helsesektoren i England deltar i en «klapp for helsearbeidere». Foto: Niklas Halle'n / AFP

Skal prioriteres

Brevet presenterer ikke konkrete tiltak til hvordan sikkerheten til BAME-personell skal ivaretas. The Guardian skriver at det likevel antas at personellet vil bli flyttet til andre avdelinger eller over til andre arbeidsoppgaver hvor de er mindre utsatt for smitte. Det anbefales også at de blir prioritert når det kommer til testing.

En av fem ansatte i den offentlige helsesektoren, og cirka halvparten av alle legene, har afrikansk, asiatisk eller minoritetsbakgrunn i England.

I forrige uke meldte The Guardian at minoritetsgrupper er overrepresentert med 27 prosent når man ser på det generelle dødstallet i befolkningen. Denne gruppen er også overrepresentert i tallene som viser personer som har dødd med viruset og som er ansatt i det offentlige helsevesenet, har avisen skrevet.