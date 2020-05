Over 500 tonn med pakker fra hele verden ankommer Oslo Lufthavn Gardermoen hver eneste dag.

En egen avdeling i Tolletaten har som oppgave å plukke ut sendinger til kontroll.

I 2019 ble det beslaglagt falske varer og piratkopier til en verdi av over 25 millioner norske kroner.

– Tallene har steget litt og litt for hvert år de siste årene, og vi ser med bekymring på at terskelen for å kjøpe falske varer på Internett ser ut til å være lav for mange, sier Elisabeth Nettum, seniorrådgiver i Tolldirektoratet, til TV 2.

Finansierer terrorisme

Nettum forklarer at kjøp av piratkopier er skadelig for verdensøkonomien og sikkerheten. Hun forteller at de med sikkerhet vet at blant annet terror finansieres av falske varer.

Ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet, viser undersøkelser at salg av piratkopierte varer i verste fall finansierer illegale aktiviteter som menneskehandel, hvitvasking og våpen.

– Interpol, Europol, FN og andre kilder har i årevis avdekket koblingene mellom organisert kriminalitet, terrorgrupper og falske merkevarer, sier Nettum.

Hun viser til en rapport fra franske UNIFAB hvor det står skrevet at de ansvarlige bak terrorangrepet på Charlie Hebdo i Paris i hovedsak levde av å selge falske Nike-joggesko.

Elisabeth Nettum i Tolldirektoratet ser med bekymring på utviklingen. Foto: Tolldirektoratet

– Det er lavere strafferammer for import og salg av piratkopier, enn narkotika. Derfor tiltrekkes kriminelle av dette. For de som kopierer andres varer er det profitten som teller. De behøver ikke tenke på sitt renommé og varens kvalitet overfor forbrukerne, og kan bruke billige, men helseskadelige, stoffer i sine falske produkter, forklarer Nettum.

Hun sier også at piratkopierte varer ofte kan slippe ut skadelige giftstoffer i miljøet.

Penger direkte til mafiaen

Blant alle falske varer som hvert år blir produsert, er tallet skyhøyt på klokker. Over 40 millioner piratkopier produseres årlig, og flere av dem sendes til nordmenn som bestiller over nett.

Se tollerne på Gardermoen beslaglegge falske Rolex-klokker i videovinduet øverst i saken.

Nettum sier at man ved kjøp av falske varer er med på å undergrave handelsnæringen, samt at man utsetter både seg selv og andre i fare.

– Du øker den sosiale dumpingen og bidrar til moderne slavehandel – og du gir penger direkte til mafia-organisasjoner. Du gjør det mulig å finansiere annen alvorlig kriminalitet. Du gir penger til de som ønsker å utføre terror. Og alt dette gjør du fordi du vil spare noen få kroner, avslutter Nettum.

I TV 2s nye dokuserie følger vi tollerne på Norges grenseoverganger, og blir med på flere av 2019s store beslag.

Se «Toll» på TV 2 Sumo og TV 2 Zebra mandag til onsdag.