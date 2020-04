Representantskapet i Norges Bank, som ledes av Julie Brodtkorb, mottar i kveld en fyldig rapport om ansettelsen av Nicolai Tangen som administrerende direktør for Norges Bank Investment Management, bedre kjent som Oljefondet.

27 spørsmål

Til sammen har representantskapet bedt om svar på 27 spørsmål. Sentralbanksjef Øystein Olsen er ansvarlig for ansettelsesprosessen.

Blant det representantskapet ønsket svar på da de sendte brevet 23. april, er hvorvidt hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold, og hvordan hans private interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som oljefondsjef.

– Skriftlig svar må foreligge så snart som mulig og senest innen 29. april 2020 av hensyn til representantskapets videre behandling, skrives det i brevet.

Til TV 2 forteller presseansvarlig i Norges Bank at hovedstyrets svar vil bli oversendt innen fristen, men at de først vil bli lagt ut på deres nettsider, slik at alle kan lese dem, torsdag klokken 10.00. Molberg opplyser det samme til NTB.

Vil ha svar etter seminar

54-åringen fikk jobben etter en suksessrik karriere som hedgefondforvalter i London. I november i fjor arrangerte han et seminar på sitt gamle universitet i USA, betalt av egen lomme. På det påkostede seminaret deltok blant annet statsråd Torbjørn Røe Isaksen, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og avtroppende direktør for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Et av innslagene var en konsert med artisten Sting til 9 millioner kroner.

I etterkant av seminaret er det stilt spørsmål om forhold rundt ansettelsen av Tangen. Representantskapet vil også ha svar på hvordan Tangens eierinteresser i AKO Capital skal organiseres etter at han har tiltrådt stillingen. I tillegg må hovedstyret i Norges Bank redegjøre for om Slyngstads deltagelse på seminaret er i tråd med bankens etiske regelverk.

Til TV 2 opplyser Tangen onsdag kveld, i forkant av at dokumentene er oversendt, at han mener det blir feil å kommentere spørsmål og tema knyttet til ansettelsesprosessen, samt at han har gitt Norges Bank dokumentasjon og fullt innsyn.