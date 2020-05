Paul (65) mener fiskeripolitikk er såre enkelt og lett å forstå

Riksrevisjonen har etter en gjennomgang av norsk fiskeripolitikk dokumentert flere alvorlige og kritikkverdige brudd på politiske styringssignaler. Opposisjonen på Stortinget har med utgangspunkt i dette bedt regjeringen utsette behandlingen av Kvotemeldingen 7. mai.

Lokale kystfiskere viktigst

Det er de lokale kystfiskerne som skaper aktivitet på Lorentzen-bruket i fiskeværet Brensholmen lengst sør på Kvaløya i Tromsø.

– Det er de som sørger for at vi har produksjon gjennom hele året, forteller kaiformann Per-Arvid Hanssen som vinsjer opp vårtorsk som den lokale kystfiskeren Paul Jensen har tatt på de fiskerike feltene utenfor Kvaløya.

– Det er godt å se at vi bidrar til å gi folk på land arbeid, sier han.

Kystsamfunn svekkes

– Konsekvensene er alvorlige for de kystsamfunn som mister arbeidsplasser, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da han 28.april presenterte en rapport om endringer i norsk fiskeripolitikk i perioden 2004-2018. Her er det dokumentert flere alvorlige og kritikkverdige forhold i tillegg til brudd på politiske styringssignaler. Rapporten er å betrakte som en alvorlig kritikk, og vil i følge Arbeiderpartiets fiskeri og havbrukspolitiske talsperson Cecilie Myrseth (Ap, Troms og Finnmark) også få politiske konsekvenser.

– Den er grundig, det er gjort et veldig godt arbeid og det er ingen som går fri fra denne kritikken. Og det må vi alle, fra alle parti ta inn over oss, sier hun.

Kvotemelding og komplisert politikk

Derfor har opposisjonen bedt regjeringen trekke kvotemeldingen som skal behandles i Stortinget 7.mai.

– Vi kan ikke fortsette å utarme kystsamfunnene som det ble vist til i meldingen, og vi kan ikke fortsette med den urettferdige fordelingen av fiskeriressursene som vi har gjort, sier hun og støtter seg til en samlet opposisjon.

Men dette ønsker ikke regjeringspartiene, som i et møte i Næringskomiteen onsdag kveld med støtte fra Frp stemte ned forslaget om utsettelse av saken i lys av riksrevisjonens rapport. Høyres Tom-Christer Nilsen er saksordfører i komiteen, og mener flere forhold taler for at kvotemeldingen behandles som bestemt 7.mai.

Næringen må få svar

– Vi har hatt en lang og grundig behandling av meldingen, og næringen har behov for svar. Mange har satt investeringer på vent, og derfor er det viktig å få en avklaring nå. Vi ser også at forhold som er tatt opp i Riksrevisjonens rapport blir hensyntatt i meldingen, slik at også dette ble lagt til grunn da komiteens flertall avviste forslaget om å trekke saken fra behandling i Stortinget 7.mai.