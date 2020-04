Se alle episodene av Det neste steget på TV 2 Sumo.

31. juli 2018 var Syver Wærsted involvert i en alvorlig ulykke under en treningstur med Uno-X syklist og gode venn Jonas Abrahamsen.

– Det gikk fort utfor og så møtte vi en bil med tilhenger som krysset vår veibane.

Wærsted ble kastet opp i luften og ble alvorlig skadd. Han knuste venstre kneskål, røk høyre korsbånd og pådro seg brukket håndledd. Han fryktet en stund for at karrieren var over.

– Jeg har prøvd å glemme det, innrømmer unggutten når han står på ulykkesstedet halvannet år senere.

– For å være helt ærlig var jeg i lengre tid bare glad for at Syver overlevde, sier daglig leder i Uno-X, Jens Haugland.

Wærsted var regnet som et av Norges største sykkeltalenter før skaden. Han vant Ringerike Grand Prix i 2018.

– Det er kanskje det største øyeblikket i mitt liv, faktisk. Og fire-fem løp etterpå krasjet jeg.

Et langt rehabiliteringsopphold fulgte. Lange timer med styrketrening på Olympiatoppens treningssenter. 1. mars i år var han endelig tilbake på sykkelsetet og klar for sitt første ritt etter skaden – Rhodos Grand Prix.

– Jeg kommer hit med forhåpninger. Jeg har ikke planer om å komme til Rhodos for å bli pisset på selv om det er halvannet år siden siste ritt.

– Jeg har vært veldig usikker på om det fortsatt har vært mulig for meg å sitte på en sykkel igjen, og det er det som har vanskelig, for sykkel har vært en så stor del av meg.

