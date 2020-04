Selv om det egentlig ikke er noe bråhast å selge bilen, har likevel Tor Arne Ingvoldstad valgt en litt utradisjonell måte å annonsere Mercedesen sin på.

70-åringen fra Lillehammer har nemlig valgt å kjøre i gang en omvendt aksjon på bilen. Hver uke kommer han derfor til å sette ned prisen med 10.000 kroner – i håp om å få solgt den ladbare SUV-en.

– Annonsen har fått bra med visninger, og mange har lagret den som favoritt. Likevel blir den ikke solgt. Derfor valgte jeg å prøve denne omvendte auksjonen, forteller Tor Arne til Broom.

Her skal det legges til at bilen bare har ligget ute noen dager på bruktmarkedet.

Venter på Taycan

Han innrømmer at eksperimentet kan være en smule risikabelt dersom ingen biter på. I dag er bilen, en 2018 Mercedes GLC 350 e Coupé, priset til 636.000 kroner.

Tor Arne er tydelig på at auksjonen ikke vil vare alt for lenge – og håper prisreduksjonen vil trigge litt ekstra hos potensielle kjøpere.

Tor Arne eier fra før to eldre Porscher. Snart kommer også en helt ny Taycan inn på tunet.

– Det er en strøken bil som bare har gått 15.000 kilometer, så vi får se hvor lenge jeg holder på med denne omvendte auksjonen. Dersom prisen kryper ned mot nivået på 2017-modeller, eller eldre, stopper jeg nok opp. Det er jo litt for moro dette også, smiler bilentusiasten.

Mercedesen selger han til fordel for en helt ny Porsche Taycan 4S.

– Jeg har ventet på bilen i to år nå, og gleder meg stort. Bilen skulle egentlig produseres to dager før fabrikken stengte på grunn av koronaviruset. Nå er eksakt leveringsdato litt usikkert, derfor er det heller ikke noe bråhast med å selge Mercedesen, forteller Tor Arne.

Dette er bilen som nå er til salgs på omvendt auksjon. Hver uke setter Tor Arne ned prisen med 10.000 kroner.

Kjører mesteparten på strøm

Bilen som altså faller 10.000 kroner i hver uke i tiden fremover, er en helt strøken GLC Coupé i ladbar utgave.

Dette er nybilen Tor Arne venter i spenning på om dagen.

– Det er ikke så mange Coupé-versjoner til salgs i bruktmarkedet. Jeg synes dette karosseriet er klart finest, men det som imponerer mest med bilen er forbruket. Så langt har bilen gått rundt 8.000 kilometer på strøm og rundt 6.000 på bensin. Snittforbruket er 0,5 liter per mil. Det syns jeg slett ikke er ille, særlig med tanke på alle kreftene.

GLC 350 e leverer nemlig 320 hk og klarer 0-100 km/t på kjappe 5,9 sekunder.

– Å kjøpe ladbar hybrid fra denne generasjonen krever naturligvis at du ikke har alt for mye langkjøring og at du lader ofte. Til mitt bruk passer bilen perfekt, men akkurat nå må jeg innrømme at det er Taycan som er mest i tankene, avslutter Tor Arne.

Bilen har full AMG-pakke, inkludert originale AMG-felger på sommerhjulene.

Slik forklarer Tor Arne den omvendte auksjonen:





Her har Porsche Taycan akkurat kommet til landet. Se vårt førsteinntrykk: