Fengsles i fire uker

Det besluttet Nedre Romerike tingrett onsdag.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder», står det i kjennelsen.

Retten har videre besluttet at Hagen skal ha brev- og besøksforbud i fire uker, forbud mot aviser og kringkasting i fire uker og fullstendig isolasjon i to uker.

Retten finner det også sannsynlig at det har vært flere involverte i saken. Dette begrunnes med at Anne-Elisabeth Hagen har blitt flyttet fra boligen, og at gjennomføringen krever profesjonalitet.

I tillegg viser retten til en lang rekke klausulerte dokumenter som offentligheten ikke har innsyn i.

«Retten finner at det er nærliggende fare for at siktede vil kontakte andre involverte via andre han møter i fengselet, eller gjennom kommunikasjon fra fengselet, om han ikke undergis brev- og besøksforbud og isolasjon», står det i kjennelsen.

BOLIG: Det var stort politioppbud på eneboligen til Hagen onsdag morgen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Frykter bevisforspillelse

Retten begrunner også varetektsfengslingen med at saken fremdeles etterforskes bredt, og at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt ikke er funnet.

Dommeren anser derfor at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken.

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegger bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte», begrunner retten.

– Fullt kjør

Politiadvokat Mathias Hager sier at han tar kjennelsen til etterretning.

PÅGRIPELSER: Politiadvokat Mathias Hager kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

– Jeg vil poengtere at retten to ganger har vurdert at det skjellig grunn til mistanke og at Tom Hagen har noe med dette å gjøre, sier Hager.

Nå som siktede sitter i varetekt, vil politiet fortsette den omfattende etterforskningen.

– Vi vil holde oss til planen som har vært hele tiden, og det er fullt kjør i etterforskningsporet, sier politiadvokaten.

I kjennelsen la retten la til grunn at det er sannsynlig at flere er involvert i saken.

– Vil det komme flere pågripelser i denne saken nå?

– Det kan vi ikke utelukke, avslutter Hager.

Fengslingsmøte

Hagen, som er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, møtte i retten sammen med sin forsvarer Svein Holden like før klokken 12.00 onsdag.