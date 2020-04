I forbindelse med et søk etter en gjerningsperson etter en hendelse lørdag 25. april, oppdaget politipatruljene et stort antall tråsykler og andre sykkeldeler på et loft i Oslo, skriver Oslo politidistrikt på Facebook tirsdag.

Etter å ha innhentet beslutning om ransaking og beslag, foretok politipatruljer søndag morgen beslag av cirka 17 tråsykler på et loft, skriver de videre.

Den mistenkte ble ved en tilfeldighet påtruffet av en annen patrulje på en annen adresse i Oslo i forbindelse med et annet forhold.

Siden politibetjentene kjente igjen denne mannen ble han pågrepet. På dette stedet ble det også funnet sykler, om lag 18.

Også en annen person ble pågrepet på denne adressen.

– Det kan for patruljene synes som om de pågrepne over tid har drevet utstrakt virksomhet med «slakt» av tråsykler og salg av hele sykler og/eller sykkeldeler, skriver politiet på Facebook.

Politiet skriver videre at patruljer ute har den senere tiden erfart at mange folk melder fra om at syklene deres er stjålet.

– Selv om vi alltid prioriterer de mest alvorlige sakene hvor liv og helse er truet, prioriterer vi også denne type forhold når vi har tid til det, skriver de.

Politiet kommer til å gjennomgå rammenumrene på syklene for å se om de kan knyttes til konkrete forhold, og eventuelt tilbakeføre dem til rettmessige eiere.

Politiet råder sykkeleiere å registrere sine sykler i Falck sykkelregistrer, samt ta vare på kvitteringer og/eller rammenumrene, slik at det blir lettere for politiet å tilbakeføre sykler til sine rettmessige eiere.