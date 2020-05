Statens vegvesens kontrollører kommer dessverre ofte over kjøretøy som er for tungt lastet – og/eller kjøretøy der lasten er for dårlig sikret.

Det har vi fått flere nye eksempler på denne uken. På Magnor kontrollstasjon ble blant annet et vogntog lastet med byggematerialer vinket inn. Det viste seg at den tunge lasten var for dårlig sikret. Dermed ble det kjøreforbud for den utenlandske sjåføren.

– Vi ser dessverre altfor ofte at det slurves med lastsikringen, sier fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Fikk ikke kjøre videre

Han understreker at mange sjåfører er flinke og har alt i orden. Mens andre igjen ikke tar dette på alvor eller ikke har orden på utstyret sitt.

– Det kan være så banalt som at de har for få stropper. Det sier seg selv at dette er skummelt, ute i trafikken. Det er nok at man må ta en kraftig oppbremsing eller en unnamanøver. Hvis sikringen da er for dårlig og lasten forskyver seg, kan det gå virkelig galt, sier Finstad.

I dette tilfellet fikk ikke sjåføren kjøre videre før alt var på stell og lasten var forsvarlig sikret.

For dårlig bremser, dermed ble det bruksforbud på denne båthengeren. Foto: Statens vegvesen.

1.800 kilo overvekt

Ved en kontroll på Husum kontrollplass i Hedmark, kom kontrollørene over lignende tilfeller. Her ble til sammen 10 kjøretøy nærmere kontrollert. Av disse fikk fem kjøreforbud, og ett ble avskiltet.

Blant det kontrollørene slo ned på, var en varebil som var altfor tung. Den veide 5.300 kilo, det var 1.800 kilo overvekt. Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av avrenning av fiskeslo og en båhenger fikk bruksforbud på grunn av for dårlige bremser.

Da denne bilen kjørte opp på vekten, ble det raskt klart at den var altfor tung. Nærmere bestemt 1,8 tonn over det tillatte! Foto: Statens vegvesen.

