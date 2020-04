– Jeg får ofte henvendelser fra folk som ønsker å bli stukket av en bie for å få botox-effekt, men da sier jeg bastant nei, sier birøkter Susanne Maria Dörfler.

– Jeg vil ikke at bia mi skal dø for at noen skal få en rynke færre i fire dager. Da kan de heller ta ekte botox, legger hun til.

For det er et velkjent faktum at bier dør når de stikker.

Det å bli stukket kan også ende med døden for oss mennesker.

Se Helsekontrollen gratis på TV 2 Sumo

– En dag kan du tåle å bli stukket av en bie, men en annen dag kan det gå galt. Du kan få en allergisk reaksjon, og i verste fall kan du dø. Det er jo gift, sier Dörfler.

Et bistikk kan imidlertid ha en effekt som ligner botox, mener birøkteren.

– Man svulmer opp, for man har jo blitt stukket og fått injisert gift.

Hudlege fraråder

Men der stopper også likheten, mener hudlege Drude Høyersten Colom ved Volvat Medisinske Senter.

– Det at noen vil la seg stikke av en levende bie for å få naturlig botox er helt meningsløst. Effekten er veldig kortvarig, og rent kosmetisk får man ikke et jevnt resultat, sier hun.

I tillegg er risikoen ved å la seg stikke av en bie stor.

– Er man allergisk kan man få anafylaksi, altså allergisk sjokk. Det er en akutt og livstruende reaksjon. Jeg fraråder virkelig dette på det sterkeste, advarer Høyersten Colom.

Kjendiser bruker biegift

Gwyneth Paltrow er en av kjendisene som mener bistikk kan være bra for helse og skjønnhet, og sier hun selv har blitt stukket av en bie for å få helsefordelene hun mener biegift har. Ifølge Hollywood-kjendisen kan biegift hjelpe mot inflammasjon, arr og leddgikt. Dette har hun blant annet snakket om på The Late Late Show med James Corden.

Andre kjendiser som Kate Middleton, Camilla Parker Bowles, Danii Minogue og Victoria Beckham skal, ifølge britiske Daily Mail, bruke hudpleieprodukter fra Deborah Mitchell som inneholder biegift. Både Middleton og Parker Bowles skal visstnok bruke en ansiktsmaske som heter Bee venom mask. Egenskapene sies å være at den renser og strammer opp huden, og fungerer som naturlig ansiktsløft.

– De fleste ansiktsmasker som inneholder biegift er laget med kunstig fremstilt gift, sier Dörfler.

Hun mener kjendiser som faktisk lar seg stikke av bier er uansvarlige.

Biebehandling finnes

Dörfler forteller at man i flere land bruker bistikk for behandling av ulike muskelplager, men at man da må gå til lege. Dette kalles apiterapi. Slik behandling får man ikke hos vanlige leger i Norge, men tilbys av alternative leger i land som Tyskland, Russland, Ukraina, Kina og Japan.

Da tvinger man bien til å stikke ved å knipe den sammen med en pinsett. Det er meldt om dødsfall hvor mennesker har blitt behandlet med apiterapi, og den vitenskapelige dokumentasjonen på effekten er mangelfull.