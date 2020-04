Er våre sentrale idrettsledere på «dopingballen» i koronatidene?

Et troverdig antidopingsystem er avgjørende for hvordan toppidretten skal oppfattes i fremtiden. Da viser de norske idrettstoppenes holdninger store svakheter. De burde heller frontet en bevegelse for å skape bred forståelse internasjonalt for at store idrettskonkurranser ikke bør avholdes før man har et minst like bra antidopingsystem på plass som før pandemien. Og, ikke et mer sårbart!

Antidoping-Norge gjør en utmerket jobb med små ressurser. Da burde Kloster Aasen og Kjøll stått i fremste rekke og frontet betydningen av «dopingfrie» olympiske leker. Og, dermed markert at Norge er et foregangsland i antidoping-arbeid. På meg virker det som målet for altfor mange idrettsledere er å ha null positive dopingtester. Det oppnås lettest ved minst mulig testing. Ingen tester, ingen negativ publisitet, og fritt fram for jukserne. For meg, med min iboende bekymring, forundres jeg over at det i enkelte idretter er så få dopingtilfeller?

Så kan vi si at hver nasjon får feie for sin egen dør. Utfordringen er at det er stor forskjell på hvordan de enkelte nasjonene ser på juks i idretten. For noen er det en skam å bli tatt, for andre uflaks. WADA ble opprettet i 1999, som et uavhengig internasjonalt organ som skal koordinere bekjempelse av doping i idretten. WADA var opprinnelig finansiert av IOC, men mottar nå halvparten av midlene direkte fra medlemsstatene. Selve finansieringsmodellen har store skjevheter. Organisasjonens høyeste myndighet består av 38 personer, der IOC har halvparten.

Det er betenkelig fordi modellen kan stimulere til «bukken og havresekken». IOC har i begrenset grad fulgt spilleregler som gjelder i idretten knyttet til det etiske. Vanlig dopingjuks, økonomisk kriminalitet og korrupsjon dukker ofte opp. Dopingtatte utøvere er noe herk, de skaper negativt fokus, redusert oppmerksomhet, økte problemer med finansieringen og så videre. Det blir tyngre å fylle på IOC sin pengebinge i Lausanne. Betenkelig er det at et organ, som vil ha så store fordeler av å redusere antallet dopingtilfeller, selv er part i finansieringen av et kontrollorgan. Antidopingarbeidet blir ikke troverdig før det 100 % ledes av et overordnet internasjonalt organ der IOC holdes unna finansieringen. Men, så dukker den virkelige utfordringen opp? Hvor skal midlene til antidopingarbeidet da komme fra? IOC har jo pengene, de slipper unna ved å allokere noen antidopingmidler årlig. Men, realiteten er at det er langt fra nok til å gjennomføre et så godt antidopingarbeid som nødvendig rundt i verden, som de rene utøverne hadde fortjent. IOC burde være et rent arrangementsselskap. Ferdig med det.

Men, tilbake til dagens tilstand. Koronasituasjonen har ført til merkbar reduksjon i frekvensen av testing utenfor konkurranser. Det burde vært det sentrale som skulle opptatt Norges fremste sentrale idrettsledere da de argumenterte for å holde fast ved sommerens Tokyo-OL.

Problemstillingen rundt antidoping dukket opp på agendaen for de to, men først etter at en lang rekke andre hadde påpekt dette. Berit Kjøll ønsker å markere seg som en leder som er i forkant. I debatten for og i mot sommer-OL 2020 danset hun med kongressen, og la idrettens største moralske utfordring i stabilt sideleie. For de øverste idrettslederne i Norge, forventer jeg at de tør å utfordre der det er betimelig og nødvendig. Være proaktive, og ikke engstelig for hva man mener om deres eventuelle innspill internasjonalt.

Vi forventer at våre trenere og utøvere skal være modige og i forkant, da må vi ha ledere på toppen som ikke sleper seg bak i feltet, slik tilfellet er i dag. Nei, Kloster Aasen og Kjøll – kom dere opp på hesten, og jobb med det som er viktigst i internasjonal konkurranseidrett – nemlig ærlighet og redelighet!